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Взрыв газа в доме
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Газовое оборудование во взорвавшемся доме в Ярославле проверяли меньше года назад

ЧП произошло в частном секторе утром 9 ноября

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Когда проверяли газовое оборудование в этом доме, оно было исправным

Когда проверяли газовое оборудование в этом доме, оно было исправным

Ситуацию со взрывом газа в доме № 14 на Первой Продольной улице в Ярославле прокомментировали в газовой службе.

— Хлопок произошел из-за нарушения целостности гибкой проводки к газовой плите. Техническое обслуживание в данном доме проводилось в январе 2019 года. Газовое оборудование на тот момент находилось в технически исправном состоянии, — сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Марина Рау.

Также в компании отметили, что подобные проверки должны проходить раз в год, то есть сроки их осуществления не были нарушены.

Напомним, ЧП произошло в Ярославле около 9 часов утра 9 ноября. При взрыве газа пострадала хозяйка частного дома. По предварительной информации, резиновый шланг, ведущий к плите, прогрызли мыши. А когда женщина собралась включить плиту, раздался взрыв.

Подробности ЧП — в нашей трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Валерий И.
9 ноя 2019 в 16:32

Стена дома отошла, фронтон обрушен, но пластиковые окна - целы. Второй момент - почему в газ перестали добавлять одоранты, если бы хозяйка унюхала запах "газа" - может и не было бы таких последствий?