Газовое оборудование во взорвавшемся доме в Ярославле проверяли меньше года назад

Ситуацию со взрывом газа в доме
— Хлопок произошел из-за нарушения целостности гибкой проводки к газовой плите. Техническое обслуживание в данном доме проводилось в январе 2019 года. Газовое оборудование на тот момент находилось в технически исправном состоянии, — сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Марина Рау.
Также в компании отметили, что подобные проверки должны проходить раз в год, то есть сроки их осуществления не были нарушены.
Напомним, ЧП произошло в Ярославле около 9 часов утра 9 ноября. При взрыве газа пострадала хозяйка частного дома. По предварительной информации, резиновый шланг, ведущий к плите, прогрызли мыши. А когда женщина собралась включить плиту, раздался взрыв.
Подробности ЧП — в нашей трансляции.