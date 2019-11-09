Газовое оборудование во взорвавшемся доме в Ярославле проверяли меньше года назад

Когда проверяли газовое оборудование в этом доме, оно было исправным

Ситуацию со взрывом газа в доме № 14 на Первой Продольной улице в Ярославле прокомментировали в газовой службе.



— Хлопок произошел из-за нарушения целостности гибкой проводки к газовой плите. Техническое обслуживание в данном доме проводилось в январе 2019 года. Газовое оборудование на тот момент находилось в технически исправном состоянии, — сообщила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Марина Рау.



Также в компании отметили, что подобные проверки должны проходить раз в год, то есть сроки их осуществления не были нарушены.

