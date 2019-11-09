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Взрыв газа в доме
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«Был хлопок, потом все забегали»: соседи рассказали, как взорвался газ в частном доме в Ярославле

Жители окрестных домов говорят, что у пострадавшей в ЧП женщины есть сыновья

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Соседи услышали громкий хлопок и выбежали на улицу

Соседи услышали громкий хлопок и выбежали на улицу

9 ноября в Ярославле произошел взрыв газа в частном секторе. Пострадала 82-летняя женщина.

— Я услышал сильный хлопок. Это произошло около 9 часов утра. Выбежал из дома, сначала не понял, что произошло. Огня нигде не было. Смотрю, все соседи забегали, вызвали скорую. Пожарные в этот момент уже на месте были, — рассказал мужчина, живущий в соседнем доме.

В доме взрывной волной выбило стены

В доме взрывной волной выбило стены

Люди рассказали, что у женщины, которая жила в доме, где взорвался газ, есть двое сыновей. Периодически они ее навещают.

Напомним, происшествие случилось в доме № 14 на улице Первой Продольной в Красноперекопском районе. По предварительной версии, взрыв природного газа произошел из-за того, что резиновый шланг, идущий к плите, перегрызли мыши. На место выезжали все экстренные службы. Сейчас рабочие восстанавливают забор вокруг дома.

Все подробности ЧП — в нашей трансляции.

Сейчас рабочие восстанавливают забор вокруг дома

Сейчас рабочие восстанавливают забор вокруг дома

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