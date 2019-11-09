«Был хлопок, потом все забегали»: соседи рассказали, как взорвался газ в частном доме в Ярославле

— Я услышал сильный хлопок. Это произошло около 9 часов утра. Выбежал из дома, сначала не понял, что произошло. Огня нигде не было. Смотрю, все соседи забегали, вызвали скорую. Пожарные в этот момент уже на месте были, — рассказал мужчина, живущий в соседнем доме.

Люди рассказали, что у женщины, которая жила в доме, где взорвался газ, есть двое сыновей. Периодически они ее навещают.