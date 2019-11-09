Взрыв газа в частном доме в Ярославле: пострадала женщина. Онлайн-трансляция

Сегодня в частном доме в Красноперекопском районе Ярославля взорвался газ.

Пострадала хозяйка дома, её с ожогами разной степени тяжести увезли в больницу.

— Дом обесточен, также газовые службы отключили его от газа. Специалисты приступили к выяснению причин чрезвычайного происшествия, — рассказали в мэрии Ярославля.

Все подробности ЧП мы собираем в онлайн-трансляции.