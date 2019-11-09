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Взрыв газа в доме
Онлайн-трансляция

Взрыв газа в частном доме в Ярославле: пострадала женщина. Онлайн-трансляция

Все подробности ЧП  — в одном материале

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От взрыва треснула стена

От взрыва треснула стена

Сегодня в частном доме в Красноперекопском районе Ярославля взорвался газ. 

Пострадала хозяйка дома, её с ожогами разной степени тяжести увезли в больницу.

— Дом обесточен, также газовые службы отключили его от газа. Специалисты приступили к выяснению причин чрезвычайного происшествия, — рассказали в мэрии Ярославля.

Все подробности ЧП мы собираем в онлайн-трансляции.

Ольга Прохорова

По предварительным данным, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши, произошла утечка газа. И когда женщина пыталась включить плиту, произошёл взрыв.  

Ольга Прохорова

Дом пострадал значительно, для жилья не пригоден, — говорят в мэрии. — Мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение усилить профилактическую работу с газовыми службами по недопущению подобных чрезвычайных ситуаций в частном секторе и многоквартирных домах, а также оказать необходимую помощь пострадавшей.

На месте работает полиция.

Ольга Прохорова

Так выглядит дом сейчас.

Ольга Прохорова

Взрывом выбило даже забор.

Ольга Прохорова

По дому пошли большие трещины, хотя с виду он выглядит крепким.

Ольга Прохорова

В соседних домах у всех газовые трубы.

Ольга Прохорова

— У пострадавшей бабушки есть два сына, периодически к ней приезжают, — рассказал сосед.

Ольга Прохорова

Сейчас рабочие восстанавливают забор.

Ольга Прохорова

Как всё произошло, рассказал сосед пострадавшей:

— Часов в девять услышал сильный хлопок. Огня не было. Вышел — как будто в забор ломятся. Увидел, что люди забегали, понял, что что-то произошло, и вызвал скорую. Мы теперь все желаем бабушке выздоровления!

Екатерина Лещенкова
Газовое оборудование в доме проверяли меньше года назад

Газовое оборудование в доме проверяли меньше года назад

Газовики говорят, что проверяли газовое оборудование в январе 2019 года. Тогда оно было исправно. А новый срок проверки еще не подошел.

Екатерина Лещенкова
Проверкой всех обстоятельств взрыва занимается МЧС

Проверкой всех обстоятельств взрыва занимается МЧС

Проверкой произошедшего занимается МЧС по Ярославской области. Все детали произошедшего станут известны после изучения всех обстоятельств.

Екатерина Лещенкова

Друзья, мы заканчиваем трансляцию. Продолжим следить за развитием событием.

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взрыв газа

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
9 ноя 2019 в 16:47

Бабушка жива. Cлава богу. А то был бы экслюзив

Гвость
9 ноя 2019 в 13:40

Онлайн-трансляция взрыва газа? У вас с головой всё в порядке?