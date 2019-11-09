Взрыв газа в частном доме в Ярославле: пострадала женщина. Онлайн-трансляция

По предварительным данным, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши, произошла утечка газа. И когда женщина пыталась включить плиту, произошёл взрыв.
Дом пострадал значительно, для жилья не пригоден, — говорят в мэрии. — Мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение усилить профилактическую работу с газовыми службами по недопущению подобных чрезвычайных ситуаций в частном секторе и многоквартирных домах, а также оказать необходимую помощь пострадавшей.
На месте работает полиция.
Так выглядит дом сейчас.
Взрывом выбило даже забор.
По дому пошли большие трещины, хотя с виду он выглядит крепким.
В соседних домах у всех газовые трубы.
— У пострадавшей бабушки есть два сына, периодически к ней приезжают, — рассказал сосед.
Сейчас рабочие восстанавливают забор.
Как всё произошло, рассказал сосед пострадавшей:
— Часов в девять услышал сильный хлопок. Огня не было. Вышел — как будто в забор ломятся. Увидел, что люди забегали, понял, что что-то произошло, и вызвал скорую. Мы теперь все желаем бабушке выздоровления!
Газовики говорят, что проверяли газовое оборудование в январе 2019 года. Тогда оно было исправно. А новый срок проверки еще не подошел.
Проверкой произошедшего занимается МЧС по Ярославской области. Все детали произошедшего станут известны после изучения всех обстоятельств.
Друзья, мы заканчиваем трансляцию. Продолжим следить за развитием событием.