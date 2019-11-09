В Ярославле в частном доме взорвался газ: пострадала пожилая хозяйка

Срочная новость. В Ярославле 9 ноября в частном доме на улице Первой продольной в Красноперекопмком районе взорвался газ. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы города, а также представители территориальной администрации и мэрии Ярославля. Происшествие случилось в 9 часов 12 минут.
— В доме жила 82-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами в Соловьевскую больницу, — сообщили в МЧС по Ярославской области. В доме проживала пожилая женщина, которая на настоящий момент госпитализирована с ожогами разной степени тяжести.
Сейчас дом обесточен, газовые службы отключили его от газа. Специалисты выясняют причины чрезвычайного происшествия.
От взрыва дом частично разрушился — у него покосились стены, вывалилась часть кладки. Для жилья он уже не пригоден.
В связи со случившимся мэр Ярославля Владимир Волков поручил усилить профилактическую работу с газовыми службами, чтобы не допустить таких ЧП. Также глава города распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей.
Все подробности ЧП - в нашей трансляции.