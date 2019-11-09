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Взрыв газа в доме

В Ярославле в частном доме взорвался газ: пострадала пожилая хозяйка

Что известно о состоянии 82-летней женщины

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В Ярославле в частном доме взорвался газ

В Ярославле в частном доме взорвался газ

Срочная новость. В Ярославле 9 ноября в частном доме на улице Первой продольной в Красноперекопмком районе взорвался газ. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы города, а также представители территориальной администрации и мэрии Ярославля. Происшествие случилось в 9 часов 12 минут.

— В доме жила 82-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами в Соловьевскую больницу, — сообщили в МЧС по Ярославской области. В доме проживала пожилая женщина, которая на настоящий момент госпитализирована с ожогами разной степени тяжести.

Сейчас дом обесточен, газовые службы отключили его от газа. Специалисты выясняют причины чрезвычайного происшествия.

Сейчас жилье не пригодно для проживания

Сейчас жилье не пригодно для проживания

От взрыва дом частично разрушился — у него покосились стены, вывалилась часть кладки. Для жилья он уже не пригоден. 

В связи со случившимся мэр Ярославля Владимир Волков поручил усилить профилактическую работу с газовыми службами, чтобы не допустить таких ЧП. Также глава города распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей.

Все подробности ЧП - в нашей трансляции.

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взрыв газаЯрославль

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