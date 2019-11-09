В Ярославле в частном доме взорвался газ: пострадала пожилая хозяйка

Срочная новость. В Ярославле 9 ноября в частном доме на улице Первой продольной в Красноперекопмком районе взорвался газ. На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы города, а также представители территориальной администрации и мэрии Ярославля. Происшествие случилось в 9 часов 12 минут.



— В доме жила 82-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами в Соловьевскую больницу, — сообщили в МЧС по Ярославской области. В доме проживала пожилая женщина, которая на настоящий момент госпитализирована с ожогами разной степени тяжести.



Сейчас дом обесточен, газовые службы отключили его от газа. Специалисты выясняют причины чрезвычайного происшествия.