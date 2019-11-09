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Происшествия

В Ярославле пешеход попал под колеса автомобиля

Очевидцы говорят, что мужчина остался жив

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В Ярославле вечером 8 ноября автомобиль сбыл пешехода на улице Волгоградской. ДТП произошло рядом с остановкой транспорта. Очевидцы говорят, что мужчина остался жив.

— Все было на моих глазах, человек был выпивший, — рассказал Кирилл Аристархович в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Между тем в пресс-службе ярославской полиции сообщили, что информации о происшествии в сводке нет. Вероятнее всего, в правоохранительные органы по этому происшествию пока никто не обратился.

Напомним, недавно в Дзержинском районе насмерть сбили молодую девушку. Свидетели рассказали, что удар был такой силы, что вещи погибшей разлетелись по дороге на несколько метров. Водитель утверждает, что не заметил, как сбил пешехода, поэтому сначала даже не остановился на месте происшествия.

Если вы что-то знаете об этом происшествии, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку Вконтакте https://vk.com/news76 или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
9 ноя 2019 в 11:41

Давно уже говорят, что надо отменять надуманное правило "Пешеход всегда прав" (!??) ..На дороге - главный автомобиль,..на тротуаре - главный пешеход!! И только так - тогда люди станут более осмотрительными при переходе проезжей части.

Гость
9 ноя 2019 в 11:28

Никто их не сбивает.Машины не по тротуарам ездят.