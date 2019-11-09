В Ярославле пешеход попал под колеса автомобиля

В Ярославле вечером 8 ноября автомобиль сбыл пешехода на улице Волгоградской. ДТП произошло рядом с остановкой транспорта. Очевидцы говорят, что мужчина остался жив.



— Все было на моих глазах, человек был выпивший, — рассказал Кирилл Аристархович в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».



Между тем в пресс-службе ярославской полиции сообщили, что информации о происшествии в сводке нет. Вероятнее всего, в правоохранительные органы по этому происшествию пока никто не обратился.



Напомним, недавно в Дзержинском районе насмерть сбили молодую девушку. Свидетели рассказали, что удар был такой силы, что вещи погибшей разлетелись по дороге на несколько метров. Водитель утверждает, что не заметил, как сбил пешехода, поэтому сначала даже не остановился на месте происшествия.