Водитель «Ауди» устроил в Рыбинске замес из пяти машин

Мнения о том, был ли водитель «Ауди» пьян, расходятся

В Рыбинске водитель на «Ауди» разбил четыре машины. Авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ. Черная «Ауди» ехала по 3-й Перекатной улице, но на перекрестке врезалась в ВАЗ. Очевидцы говорят, что уже после столкновения водитель иномарки не остановился, а лишь добавил газ.



— «Ауди» бьет ВАЗ в зад и, добавляя газ, заносит ВАЗ, как шар в лузу, во двор дома, где цепляет еще три машины, — сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».