Водитель «Ауди» устроил в Рыбинске замес из пяти машин

В Рыбинске водитель на «Ауди» разбил четыре машины. Авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ. Черная «Ауди» ехала по 3-й Перекатной улице, но на перекрестке врезалась в ВАЗ. Очевидцы говорят, что уже после столкновения водитель иномарки не остановился, а лишь добавил газ.
— «Ауди» бьет ВАЗ в зад и, добавляя газ, заносит ВАЗ, как шар в лузу, во двор дома, где цепляет еще три машины, — сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».
— По предварительной информации, водитель «Ауди» не справился с управлением на перекрестке, — рассказывают в УМВД по Ярославской области, — его занесло во дворы. Там он врезался в припаркованные во дворе автомобили. Водитель не выглядел пьяным, но проверка все равно будет проводиться.
Очевидцы говорят, что водитель на иномарке был пьян, но пока что эта информация не подтвердилась. Ему придется пройти проверку на алкогольное опьянение. Именно от него будет зависеть, какое наказание светит водителю черной «Ауди».