Ушла на почту и сгинула: в Рыбинске таинственно пропала пожилая женщина

В Рыбинске Ярославской области таинственно пропала 62-летняя Галина Стребелева. Родные говорят, что 7 ноября около 12 часов дня она ушла из дома. Сказала, что отправилась на почту. Но так и не вернулась.
— Около 15 часов она перестала отвечать на сотовый телефон. Мы объездили все почтовые отделения, но ее нигде не было. Есть информация, что в последний раз сигнал ее мобильного был зафиксирован у автозаправки в километре от дома около 20 часов, — рассказала внучка пропавшей женщины Анастасия Молчанова.
Девушка говорит, что обычно бабушка всегда говорила родным, куда идет. Поэтому сейчас ее семья просто в панике. И просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Сергеевны, сообщить об этом.
Приметы пропавшей женщины: на вид 55–60 лет, рост — около 160 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза карие, родинка над правой бровью. Была одета в бордовый пуховик, коричневые брюки, черные ботинки, серую вязаную шапку с бомбошкой. С собой была черная сумка. Может быть дезориентирована.
Если вы видели Галину Стребелеву, позвоните в полицию по телефонам: 02, 102, 112 или волонтерам поискового отряда «ЯрСпас»