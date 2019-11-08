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Ушла на почту и сгинула: в Рыбинске таинственно пропала пожилая женщина

Семья пенсионерки просит откликнуться тех, кто видел её

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Галина Стребелева пропала в Рыбинске 7 ноября

Галина Стребелева пропала в Рыбинске 7 ноября

В Рыбинске Ярославской области таинственно пропала 62-летняя Галина Стребелева. Родные говорят, что 7 ноября около 12 часов дня она ушла из дома. Сказала, что отправилась на почту. Но так и не вернулась.

— Около 15 часов она перестала отвечать на сотовый телефон. Мы объездили все почтовые отделения, но ее нигде не было. Есть информация, что в последний раз сигнал ее мобильного был зафиксирован у автозаправки в километре от дома около 20 часов, — рассказала внучка пропавшей женщины Анастасия Молчанова.

Девушка говорит, что обычно бабушка всегда говорила родным, куда идет. Поэтому сейчас ее семья просто в панике. И просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Сергеевны, сообщить об этом.

Приметы пропавшей женщины: на вид 55–60 лет, рост — около 160 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза карие, родинка над правой бровью. Была одета в бордовый пуховик, коричневые брюки, черные ботинки, серую вязаную шапку с бомбошкой. С собой была черная сумка. Может быть дезориентирована.

Если вы видели Галину Стребелеву, позвоните в полицию по телефонам: 02, 102, 112 или волонтерам поискового отряда «ЯрСпас» 8 910 964-08-38.

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