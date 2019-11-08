Ушла на почту и сгинула: в Рыбинске таинственно пропала пожилая женщина

В Рыбинске Ярославской области таинственно пропала 62-летняя Галина Стребелева. Родные говорят, что 7 ноября около 12 часов дня она ушла из дома. Сказала, что отправилась на почту. Но так и не вернулась.

— Около 15 часов она перестала отвечать на сотовый телефон. Мы объездили все почтовые отделения, но ее нигде не было. Есть информация, что в последний раз сигнал ее мобильного был зафиксирован у автозаправки в километре от дома около 20 часов, — рассказала внучка пропавшей женщины Анастасия Молчанова.

