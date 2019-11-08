Видно из других районов города: над Полушкиной рощей поднялся чёрный дым

Гость 8 ноя 2019 в 15:47

"Спасатели подозревают, что его могли специально поджечь, чтобы не вывозить." Ну надо же,прозрели! А почему спасатели не "подозревали" и даже не тушили дома,которые поджигали,что бы не сносить и не вывозить на свалку?А потому,что заказчиком этих поджогов были жирные коты из мэрских кабинетов..