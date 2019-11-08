Видно из других районов города: над Полушкиной рощей поднялся чёрный дым

Ярославцы предполагают, что пожар мог случиться на моторном заводе. Но эта информация пока не подтверждается.
— На территории предприятия на проспекте Октября на открытой площадке горит мусор, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели подозревают, что его могли специально поджечь, чтобы не вывозить.
Вокруг много зевак. Уточняем, что именно горит.
Горит на территории между улицей Полушкина Роща и проспектом Октября.
Огонь уже не полыхает, основное пламя потушили.
Дым разглядели из кабины электровоза со стороны железной дороги.
— Сообщение поступило в 14:20, ликвидировали в 14:50. Пока у нас проходит это как производственный мусор, — уточнили в управлении МЧС России по Ярославской области.
На этом трансляцию завершаем.