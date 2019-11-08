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Видно из других районов города: над Полушкиной рощей поднялся чёрный дым

Что горит в Ярославле

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Чёрный столб дыма виден из разных районов&nbsp;

Чёрный столб дыма виден из разных районов 

В Ярославле случился пожар на улице Полушкина роща. Огромный чёрный столб дыма видно практически отовсюду. 

По предварительной информации — пожар произошёл на промышленных площадях. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн. 

Дым очень едкий&nbsp;

Дым очень едкий 

Ярославцы предполагают, что пожар мог случиться на моторном заводе. Но эта информация пока не подтверждается. 

Так дым видно из Заволжского района&nbsp;

Так дым видно из Заволжского района 

Такой дым разносится по улице Полушкина роща&nbsp;

Такой дым разносится по улице Полушкина роща 

— На территории предприятия на проспекте Октября на открытой площадке горит мусор, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области. 

Спасатели подозревают, что его могли специально поджечь, чтобы не вывозить. 

Мусор подожгли неслабо

Мусор подожгли неслабо

Полыхает мощно&nbsp;

Полыхает мощно 

Вокруг много зевак. Уточняем, что именно горит. 

Горит на территории между улицей Полушкина Роща и проспектом Октября. 

Огонь уже не полыхает, основное пламя потушили. 

Дым разглядели из кабины электровоза со стороны железной дороги.

Чёрное облако пожара&nbsp;

Чёрное облако пожара 

— Сообщение поступило в 14:20, ликвидировали в 14:50. Пока у нас проходит это как производственный мусор, — уточнили в управлении МЧС России по Ярославской области. 

На этом трансляцию завершаем. 

Если у вас есть фото и видео с места, поделитесь с нами в соцсетях или по электронной почте 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
8 ноя 2019 в 15:47

И опять онлайн-трансляция. В очередной раз изумилась "профессионализму журналистов". Куда мы катимся....

Гость
8 ноя 2019 в 15:47

"Спасатели подозревают, что его могли специально поджечь, чтобы не вывозить." Ну надо же,прозрели! А почему спасатели не "подозревали" и даже не тушили дома,которые поджигали,что бы не сносить и не вывозить на свалку?А потому,что заказчиком этих поджогов были жирные коты из мэрских кабинетов..