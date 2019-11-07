Боимся заходить в дом: жильцы квартиры, где рухнул потолок, предупреждали чиновников об опасности

Ещё недавно в комнате был свеженький ремонт, а теперь — разруха и дыра вместо потолка Фото: Александра Савельева

Многодетная семья Васильевых из Данилова в Ярославской области осталась без крыши над головой. В прямом смысле этого слова. В их доме в одной из комнат обрушился потолок. Причём, как уверяют хозяева квартиры, беду можно было предотвратить.

— Мы жаловались местным чиновникам и коммунальщикам, что стена и потолок разрушаются от протечек, но те наши просьбы игнорировали, — уверяет жительница разрушенной квартиры Надежда Васильева. — Как-то коммунальщики пришли летом в сухую погоду и заявили, что никаких протечек у нас в доме нет.



Всё дошло до того, что потолок начал рушиться. Ещё около полудня напуганные жильцы дома стали чуть ли не умолять специалистов управдома что-то с этим сделать, а те лишь пообещали подумать.



Натяжной потолок несколько часов сдерживал обрушение, но коммунальщики не спешили что-то делать Фото: Надежда Васильева

Весь день конструкция держалась буквально на натяжном потолке, но в седьмом часу он не выдержал и упал. Вместо потолка осталась дыра с видом на чердак и небо.

— Дети играли в соседней комнате, очень испугались, — вспоминает этот ужасный момент Надежда Васильева. — Теперь они боятся заходить в дом, ведь вдруг он продолжит рушиться. Мы их на время отправили к бабушке. Сами живём пока в соседней комнате.

— То есть теперь и там на вас может рухнуть? — Ну да...

Жители дома давно жаловались, что дом разрушается из-за сырости Фото: Александра Савельева

За несколько часов, пока провисал потолок, хозяева успели вынести из комнаты ценные вещи: телевизор, аквариум и ещё какие-то мелочи. А в комнате только недавно они закончили делать дорогостоящий ремонт, деньги на который брали из материнского капитала.

Теперь вокруг этого дома на Петербургской ходят охают и чиновники, и коммунальщики. Мол, что же это такое творится. Местные власти стараются на себя не брать никакую ответственность и переводят стрелки на управдом.



— Мы 29 октября провели собрание жильцов этого дома и согласовали с ними сроки капитального ремонта здания, — рассказал консультант по вопросам ЖКХ администрации городского поселения Данилов Евгений Чернов. — Он был запланирован на 2020–2021 годы. Планировалось делать только крышу, но теперь постараемся посодействовать, чтобы рабочие занялись и фасадом.



Хозяева квартиры детей отправили к бабушке, а сами живут в соседней комнате Фото: Александра Савельева

О предоставлении временного жилья семье чиновник не говорит ни слова. А коммунальщикам сваливать вину уже не на кого, но они всё равно по максимуму стараются защищаться.

— Был выявлен скрытый дефект: к этому двухэтажному дому протянут кабель с пятиэтажки, по нему текла вода постоянно в одно и то же место и, вероятно, разрушала фасад, — сообщила генеральный директор управляющей компании «Даниловский ЖКХ» Ольга Иванова. — Ранее, когда специалисты осматривали здание, не могли выявить этот дефект, он вскрылся только сейчас.



В управляющей компании обещают заделать дыру в потолке и возместить ущерб от разрушения Фото: Александра Савельева

Когда речь заходит о пострадавшей семье, в управдоме говорят, что семья — злостные неплательщики и задолжали за коммуналку около 240 тысяч рублей. Но жители дома считают, что это не даёт права коммунальщикам доводить жильё до состояния обрушения. А хозяева квартиры и вовсе намерены взыскать с «Даниловского ЖКХ» ущерб и уже обратились к юристу, который может помочь с этим делом в суде.



— Мы не намерены доводить дело до суда и постараемся решить его в досудебном порядке, — обещает глава управдома Ольга Иванова. — Буквально завтра закончим восстанавливать потолок в квартире, а потом займёмся оценкой ущерба.

Сейчас рабочие ремонтирют чердак, и снег в квартире Васильевых идти перестал. Обещают заделать место обрушения капитально, а не заткнуть дыру временными материалами. Но хозяева квартиры и их соседи уже не верят коммунальщикам и теперь боятся, что дом продолжит разваливаться.



Видео: Александра Савельева, Михаил Контуев