7 ноября четверг
СЕЙЧАС -5°С
usd 63.73
eur 70.55

Темы

СЕЙЧАС -5°С
usd 63.73
eur 70.55

Все новости

Все новости
Происшествия
Избили ребёнка в садике

Создали условия для детской агрессии: детский омбудсмен предложил установить камеры в детских садах

Михаил Крупин прокомментировал скандал с побоями в детсаду Ярославля

Поделиться

3 369
20 Обсудить
Толпа малышей пинала и била девочку, валяющуюся на земле&nbsp;

Толпа малышей пинала и била девочку, валяющуюся на земле 

Уполномоченный по правами ребёнка в Ярославской области провёл собственную проверку после скандала в детском саду, где подрались малыши. Драка, попавшая на видео, поразила всех: толпа мальчиков и девочек бьёт, пинает и скачет по лежащей на земле малышке. Та пытается защититься. Спустя несколько минут к детям подходит пожилая воспитательница, агрессивная группа разбегается, а пострадавшая что-то рассказывает ей. 

Случай детской жестокости стал настолько будоражащим, что даже ярославский СКР возбудил уголовное дело. Детский омбудсмен Михаил Крупин нашёл причины произошедшему. 

— Результаты проверки свидетельствуют, что причиной произошедшей драки между воспитанниками детского сада явилось не только ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующим, воспитателем и педагогом-психологом детского сада, но и отсутствие действенного контроля за работой дошкольного учреждения со стороны контролирующих и надзорных органов, департамента образования области и города, — сообщает Михаил Крупин. — Мы обратились в правительство с заключением об устранении причин и условий, способствующих возникновению конфликтной ситуации, проявлению детьми агрессии.

Уполномоченный предложил губернатору Ярославской области принять программу безопасности, по которой стоит установить в детских садах уличные камеры видеонаблюдения. 

— Это решение имеет федеральный посыл. У нас уже есть факты обращений граждан, когда в тёмное время суток воспитатели отказываются гулять с детьми в целях безопасности. Поэтому есть необходимость в камерах, — считает Крупин. 

Напомним, история произошла в детском саду в центре Ярославля: мужчина из соседнего дома записал на камеру, как толпа детей пинает, бьёт и прыгает по девочке, распластавшейся на земле. Этот ролик он распространил по группам в социальных сетях. К вечеру в садик пришли люди в форме и провели беседу с руководством, воспитателя временно отстранили от работы. Комментарий о том, что делать в подобной ситуации, дала ярославский психолог.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

детский саддракадети

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
7 ноя 2019 в 15:43

А с родителями воспитательную беседу не надо проводить? Часто можно услышать:"Куда смотрят школы и сады?!" ну, и государство конечно же виновато! А как же! Это государство матерится при малолетнем ребёнка, а не родители. Это заведущая сада или директор школы смотрит при детях разного содержания фильмы и агрессивные в т.ч. Это воспитательница разрешает часами играть на компьютере в стрелялки. И кто же наших детей научил нецензурщине? Вот пока мои дети в школу не пошли ( в сад не ходили), они не знали, что такое мат. Но, познакомились в школе в полном объёме, так сказать. Что их учителя по программе мату учат? Нет! Они в полной мере услышали это от одноклассников, от старшеклассников. Так что давайте начнём контроль со своих семей. И не надо рассказывать о тяжелой жизни . Это никак не влияет на выбор ролителей- как они будут воспитывать детей. От всего не убережешь, но правильное направление в воспитании дать мы, родители, просто обязаны. Все успехов в воспитании детей и себя! А ещё можно и не промолчать , а сделать замечание, когда в общественном месте или транспорте при детях нецензурно выражаются. Это самое малое, что может сделать каждый.

гость
7 ноя 2019 в 14:09

забавно а о родителях воспитавших таких деток - ни слова

Мирный Житель
7 ноя 2019 в 16:07

Нууу теперь начнётся. Автор видео чисто хапнул свою минуту славы на этом, теперь будет ходить по каналам к Малахову и всяким, место того что-бы окликунть детей и взрослого продолжал снимать, вина воспитателя присутствует конечно, но сколько у неё в группе деток трудно за всеми уследить. А дети наверняка играли, и что-то пошло не так!