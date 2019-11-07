Создали условия для детской агрессии: детский омбудсмен предложил установить камеры в детских садах

Уполномоченный по правами ребёнка в Ярославской области провёл собственную проверку после скандала в детском саду, где подрались малыши . Драка, попавшая на видео, поразила всех: толпа мальчиков и девочек бьёт, пинает и скачет по лежащей на земле малышке. Та пытается защититься. Спустя несколько минут к детям подходит пожилая воспитательница, агрессивная группа разбегается, а пострадавшая что-то рассказывает ей.

— Результаты проверки свидетельствуют, что причиной произошедшей драки между воспитанниками детского сада явилось не только ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующим, воспитателем и педагогом-психологом детского сада, но и отсутствие действенного контроля за работой дошкольного учреждения со стороны контролирующих и надзорных органов, департамента образования области и города, — сообщает Михаил Крупин. — Мы обратились в правительство с заключением об устранении причин и условий, способствующих возникновению конфликтной ситуации, проявлению детьми агрессии.



Уполномоченный предложил губернатору Ярославской области принять программу безопасности, по которой стоит установить в детских садах уличные камеры видеонаблюдения.

— Это решение имеет федеральный посыл. У нас уже есть факты обращений граждан, когда в тёмное время суток воспитатели отказываются гулять с детьми в целях безопасности. Поэтому есть необходимость в камерах, — считает Крупин.

Напомним, история произошла в детском саду в центре Ярославля: мужчина из соседнего дома записал на камеру, как толпа детей пинает, бьёт и прыгает по девочке, распластавшейся на земле. Этот ролик он распространил по группам в социальных сетях. К вечеру в садик пришли люди в форме и провели беседу с руководством, воспитателя временно отстранили от работы. Комментарий о том, что делать в подобной ситуации, дала ярославский психолог.

