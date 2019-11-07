«Надо звать скорую, а все стояли как вкопанные»: подробности ДТП, где автобус проехал по бабушке

Сработали ваши репосты, друзья. Портал 76.RU разыскал девушку, которая была на месте ДТП, где автобус проехал по бабушке. Анна позвонила в редакцию.

— Я не видела сам момент, мы переходили дорогу, — говорит Анна. — Увидела уже, что стоит пожилая женщина, держится за забор. Пытается поставить одну ногу на землю, но видно, что нога складывается пополам...



Анна рассказывает, что первым делом спросила, вызывали ли скорую.

— Но все стояли как вкопанные. Потом парень в красной куртке набрал номер медиков. Люди стали расходиться. Я крикнула: «Мужики-то тут есть? Бабушку надо хотя бы посадить на лавку на остановке». Тогда только оцепенение спало — бабулю посадили на лавочку. Нога её, конечно, была в ужасном состоянии. На помощь бабушке вышел, кстати, водитель автобуса, в руках была аптечка. А я взяла телефон бабушки и стала звонить родственникам.