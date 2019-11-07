На дороге Ярославль — Рыбинск столкнулись автобус и две легковушки

Сегодня на дороге Ярославль — Рыбинск произошло крупное ДТП. За Тутаевом столкнулись пассажирский автобус и два ВАЗа.
— Осторожно, по дороге на Рыбинск за Тутаевом крупное ДТП, — написал Всеволод Недвецкий в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
От удара автобус развернуло поперёк дороги, а легковые автомобили разлетелись по обочинам со смятыми капотами. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
— В настоящий момент информации о пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Информация по ДТП уточняется.
Вчера ранним утром в Рыбинске легковушка выбила с дороги микроавтобус.