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На дороге Ярославль — Рыбинск столкнулись автобус и две легковушки

Фото с места ДТП

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Автобус развернуло поперёк дороги

Автобус развернуло поперёк дороги

Сегодня на дороге Ярославль — Рыбинск произошло крупное ДТП. За Тутаевом столкнулись пассажирский автобус и два ВАЗа.

— Осторожно, по дороге на Рыбинск за Тутаевом крупное ДТП, — написал Всеволод Недвецкий в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

У легковых автомобилей смяло капоты

У легковых автомобилей смяло капоты

От удара автобус развернуло поперёк дороги, а легковые автомобили разлетелись по обочинам со смятыми капотами. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

— В настоящий момент информации о пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Информация по ДТП уточняется.

На дороге затруднено движение

На дороге затруднено движение

Вчера ранним утром в Рыбинске легковушка выбила с дороги микроавтобус.

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ДТПавтобусРыбинск

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КОММЕНТАРИИ (2)

Карл
7 ноя 2019 в 12:59

опять автобус