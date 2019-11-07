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«Отлетела на 25 метров от сумки»: очевидцы рассказали о ДТП со сбитой девушкой в Дзержинском районе

Смертельная авария произошла в Ярославле в ночь на 6 ноября

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Ярославцы не верят, что водитель не заметил, как наехал на девушку

Ярославцы не верят, что водитель не заметил, как наехал на девушку

Ярославцы обсуждают ДТП на проспекте Дзержинского в Брагино. В ночь на 6 ноября здесь машина сбила 21-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. А водитель, по словам очевидцев, уехал и вернулся только спустя примерно час.

— Он на самом деле не понял, что сбил кого-то. Он таксист, ехал с пассажиром, темень жуткая стояла плюс дождь, почувствовал удар сбоку, не понял что. Отвёз пассажира на адрес, вышел — увидел вмятину на крыле, вернулся к месту удара, а там девушка лежит без признаков жизни, полиция сказала от трех до пяти ему грозит... Переходила девушка в неположенном месте, — написал в группе «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте» Артем Спиридонов. По его словам, сам он на месте происшествия не был, но его знакомый якобы разговаривал с тем самым водителем после произошедшего.

Впрочем, многие в версию водителя не верят.

— Что за бред, не заметил он! Девушка хорошо летела, судя по площади разбросанных личных вещей по проезжей части. И удар был достаточно сильный, раз куски бампера оставил на месте ДТП. И вернулся он примерно через час! И одежда у нее не темная была и ещё большой белый пакет, — сообщила Анна Бурыгина, знакомые которой оказались на месте ДТП практически одними из первых.

— 25 метров от сумки с вещами отлетела, вся сумка разорвалась по дороге, — написал в комментариях на сайте 76.RU пользователь под ником Лео.

— Пишут, что водитель не сразу понял, что сбил девушку. Это враньё. Я сам лично вызывал скорую и дождался её. Кругом валялись куски бампера и вещи, — написал еще один читатель нашего сайта.

Напомним, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшей.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
7 ноя 2019 в 10:19

Да, точно не заметил! По днищу машины камешек стукнет, водители смотреть выходят, что случилось, а тут человека сбил и не понял! Маразм крепчает! Может съездил памперс поменять, а потом опомнился и вернулся на место ДТП.

не равнодушный
7 ноя 2019 в 11:44

писУтели , обращаюсь к вам , почему вы еще не просмотрели запись с видеорегистратора , и не говорите что в авто его не было или оно не работало , просмотрите — тогда и делайте выводы .

Гость
7 ноя 2019 в 08:56

Одна недавно вышла через балкон с блатхаты, а вторая видно ночью в нее спешила раз с размазу заехала в бок авто...куда народ катиться....