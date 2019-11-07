«Отлетела на 25 метров от сумки»: очевидцы рассказали о ДТП со сбитой девушкой в Дзержинском районе

Ярославцы обсуждают ДТП на проспекте Дзержинского в Брагино. В ночь на 6 ноября здесь машина сбила 21-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. А водитель, по словам очевидцев, уехал и вернулся только спустя примерно час.



— Он на самом деле не понял, что сбил кого-то. Он таксист, ехал с пассажиром, темень жуткая стояла плюс дождь, почувствовал удар сбоку, не понял что. Отвёз пассажира на адрес, вышел — увидел вмятину на крыле, вернулся к месту удара, а там девушка лежит без признаков жизни, полиция сказала от трех до пяти ему грозит... Переходила девушка в неположенном месте, — написал в группе «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте» Артем Спиридонов. По его словам, сам он на месте происшествия не был, но его знакомый якобы разговаривал с тем самым водителем после произошедшего.

