«Отлетела на 25 метров от сумки»: очевидцы рассказали о ДТП со сбитой девушкой в Дзержинском районе

Ярославцы обсуждают ДТП на проспекте Дзержинского в Брагино. В ночь на 6 ноября здесь машина сбила 21-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. А водитель, по словам очевидцев, уехал и вернулся только спустя примерно час.
— Он на самом деле не понял, что сбил кого-то. Он таксист, ехал с пассажиром, темень жуткая стояла плюс дождь, почувствовал удар сбоку, не понял что. Отвёз пассажира на адрес, вышел — увидел вмятину на крыле, вернулся к месту удара, а там девушка лежит без признаков жизни, полиция сказала от трех до пяти ему грозит... Переходила девушка в неположенном месте, — написал в группе «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте» Артем Спиридонов. По его словам, сам он на месте происшествия не был, но его знакомый якобы разговаривал с тем самым водителем после произошедшего.
Впрочем, многие в версию водителя не верят.
— Что за бред, не заметил он! Девушка хорошо летела, судя по площади разбросанных личных вещей по проезжей части. И удар был достаточно сильный, раз куски бампера оставил на месте ДТП. И вернулся он примерно через час! И одежда у нее не темная была и ещё большой белый пакет, — сообщила Анна Бурыгина, знакомые которой оказались на месте ДТП практически одними из первых.
— 25 метров от сумки с вещами отлетела, вся сумка разорвалась по дороге, — написал в комментариях на сайте 76.RU пользователь под ником Лео.
— Пишут, что водитель не сразу понял, что сбил девушку. Это враньё. Я сам лично вызывал скорую и дождался её. Кругом валялись куски бампера и вещи, — написал еще один читатель нашего сайта.
Напомним, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшей.