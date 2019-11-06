«Там играли дети»: в Данилове из-за сырости рухнул потолок в квартире. Видео

Семья в прямом смысле осталась без крыши над головой

Дикая история в Ярославской области — в Данилове из-за сырости обрушился потолок в квартире, где жила семья с тремя детьми. Об этом сообщает местный даниловский телеканал.

Потолок рухнул не сразу — перекрытия повисли на натяжном потолке (семья недавно делала в квартире косметический ремонт). Груда нависла в том месте, где обычно играли дети.

— Многодетная семья, трое детей: 5, 6 и 16 лет, — рассказала коллегам с «Даниловского телевидения» мама детей Надежда Васильева. Женщина говорит, что обращалась в управляющую компанию. И около полутора лет говорила чиновникам, что стены в доме сырые.