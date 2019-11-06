«Там играли дети»: в Данилове из-за сырости рухнул потолок в квартире. Видео

Дикая история в Ярославской области — в Данилове из-за сырости обрушился потолок в квартире, где жила семья с тремя детьми. Об этом сообщает местный даниловский телеканал.
Потолок рухнул не сразу — перекрытия повисли на натяжном потолке (семья недавно делала в квартире косметический ремонт). Груда нависла в том месте, где обычно играли дети.
— Многодетная семья, трое детей: 5, 6 и 16 лет, — рассказала коллегам с «Даниловского телевидения» мама детей Надежда Васильева. Женщина говорит, что обращалась в управляющую компанию. И около полутора лет говорила чиновникам, что стены в доме сырые.
— Я и в ЖКХ обращалась. А они говорят: «Ну чего, стена высохла». Я говорю: «Так она высохла, потому что нет дождя. А вы поднимитесь, когда дождь идет». Просила что-то их сделать. Потолок-то, говорю, рухнет. «Ну рухнет — значит рухнет», — говорят. Я: «Нормально! А если он мне на голову рухнет? Или дети будут бегать?» Сегодня муж звонит, говорит: «Потолок рухнул».
После скандала в дом пришли рабочие с монтажной пеной и плёнкой. Убрали мусор, что-то запенили. Но в квартире образовалась дыра прямо на улицу. Пока родители отправили детей к бабушке. А потом в дом пришли все чиновники, к которым ходила женщина. Осматривали место ЧП, качали головами.
Почему раньше просьбы жительницы были проигнорированы и кто в ответе за ЧП, которое чуть не привело к трагедии, мы сейчас выясняем. Следите за обновлениями.
Видео: «Даниловское телевидение» / Vk.com