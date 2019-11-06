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Реки вышли из берегов, под водой дороги и парки: хроника потопа в Ярославской области

Синоптики и спасатели предупреждают, что это только начало

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Сообщения о проблемах из-за затоплений приходят из разных районов Ярославской области

Сообщения о проблемах из-за затоплений приходят из разных районов Ярославской области

Ярославскую область заливает дождями. Синоптики говорят, что это только начало. Специалисты МЧС предупредили о последствиях непогоды.

— В период до 12 ноября на территории Ярославской области ожидается подъём уровня воды на малых реках и затопление пониженных участков, — говорится в экстренном предупреждении главного управления МЧС России по Ярославской области. — Будьте внимательны и осторожны.

Некоторые реки уже вышли из берегов, в регионе смывает мосты, затапливает дороги, парки, кладбища и другие объекты. Подробнее - в хронике ниже.

Дорогие читатели! Мы ищем самый гигантский разлив. Присылайте нам фотографии и адреса затопленных мест. Оставляйте комментарии. Ждём от вас сообщений по электронной почте 76@rugion.ru, в нашей группе во «ВКонтакте» и в Telegram, WhatApp или Viber по номеру +79051335511.

Завтра утром в конференц-зале Главного управления МЧС России по Ярославской области пройдёт пресс-конференция по вопросам подтопления территорий. Специалисты ведомства доложат о работе по предотвращению ЧП, связанных с обильными ливнями.

В Некрасовском районе водой размыло новенький мост через реку Солоница, который не простоял и неделю. На его ремонт, как сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, потратили 50 миллионов рублей.

Серьёзные проблемы в Данилове. Там малые реки вышли из берегов. Вода разлилась, практически, по всему городу.

- У нас шутят: "река Пеленда (по сути, ручей, прим. ред.) стала судоходной", - рассказала журналисты местного издания "Северянка" Лидия Алабышева. - Огороды даниловцев в воде. Люди морозов боятся за фундаменты - на завтра -5 градусов обещают.

В Пошехонском районе Ярославской области из-за растаявшего снега и обильных дождей затопило дорогу Зинкино — Патрино. Также власти сообщают, что угроза подтоплений наблюдается в Брейтовском, Мышкинском и других районах. Сейчас на трассах, где вероятны заливы участков водой, дежурят дорожники, идет постоянный мониторинг паводковой ситуации.

Дорогие читатели! Мы ищем самый гигантский разлив. Присылайте нам фотографии и адреса затопленных мест. Оставляйте комментарии. Ждём от вас сообщений по электронной почте 76@rugion.ru, в нашей группе во «ВКонтакте» и в Telegram, WhatApp или Viber по номеру +79051335511.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Шёл шаман к путину и не дошел.
6 ноя 2019 в 15:53

Началось таки. Восстанет Гиперборея (Ресурсия) из пепла и станет самой процветающей на земле как и предсказывалось на Пу ТВ. Урря!!!