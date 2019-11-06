Реки вышли из берегов, под водой дороги и парки: хроника потопа в Ярославской области

Ярославскую область заливает дождями. Синоптики говорят, что это только начало. Специалисты МЧС предупредили о последствиях непогоды.

— В период до 12 ноября на территории Ярославской области ожидается подъём уровня воды на малых реках и затопление пониженных участков, — говорится в экстренном предупреждении главного управления МЧС России по Ярославской области. — Будьте внимательны и осторожны.



Некоторые реки уже вышли из берегов, в регионе смывает мосты, затапливает дороги, парки, кладбища и другие объекты. Подробнее - в хронике ниже.