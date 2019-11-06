Реки вышли из берегов, под водой дороги и парки: хроника потопа в Ярославской области

Завтра утром в конференц-зале Главного управления МЧС России по Ярославской области пройдёт пресс-конференция по вопросам подтопления территорий. Специалисты ведомства доложат о работе по предотвращению ЧП, связанных с обильными ливнями.
В Некрасовском районе водой размыло новенький мост через реку Солоница, который не простоял и неделю. На его ремонт, как сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, потратили 50 миллионов рублей.
Серьёзные проблемы в Данилове. Там малые реки вышли из берегов. Вода разлилась, практически, по всему городу.
- У нас шутят: "река Пеленда (по сути, ручей, прим. ред.) стала судоходной", - рассказала журналисты местного издания "Северянка" Лидия Алабышева. - Огороды даниловцев в воде. Люди морозов боятся за фундаменты - на завтра -5 градусов обещают.
В Пошехонском районе Ярославской области из-за растаявшего снега и обильных дождей затопило дорогу Зинкино — Патрино. Также власти сообщают, что угроза подтоплений наблюдается в Брейтовском, Мышкинском и других районах. Сейчас на трассах, где вероятны заливы участков водой, дежурят дорожники, идет постоянный мониторинг паводковой ситуации.