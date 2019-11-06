Вандалы вывернули бордюры на Красноборской улице в Ярославле

В Ярославле дорожники пожаловались, что их работе помешали вандалы.



— С 4 на 5 ноября неизвестными лицами была повреждена обустроенная велодорожка на улице Красноборской между Сахарова и Университетской, где ведутся ремонтные работы. Всего было вывернуто порядка 60 погонных метров установленного бордюрного камня, — сообщила в группе «Дороги Ярославля» Ольга Вахрина.



Впрочем, многие ярославцы сомневаются в том, что хорошо закрепленные бордюры можно было бы выкорчевать.



— Было бы сделано по технологии, вряд ли можно было повредить, опалубка всё вытерпит, а тут я вижу сопли, которые зимой и так бы уплыли к бобрам, — прокомментировал Валерий Галашин.

