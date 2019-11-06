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Вандалы вывернули бордюры на Красноборской улице в Ярославле

Дорожники пожаловались на нападение хулиганов

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На Красноборской улице в Ярославле вандалы испортили бордюры

На Красноборской улице в Ярославле вандалы испортили бордюры

В Ярославле дорожники пожаловались, что их работе помешали вандалы.

— С 4 на 5 ноября неизвестными лицами была повреждена обустроенная велодорожка на улице Красноборской между Сахарова и Университетской, где ведутся ремонтные работы. Всего было вывернуто порядка 60 погонных метров установленного бордюрного камня, — сообщила в группе «Дороги Ярославля» Ольга Вахрина.

Впрочем, многие ярославцы сомневаются в том, что хорошо закрепленные бордюры можно было бы выкорчевать.

— Было бы сделано по технологии, вряд ли можно было повредить, опалубка всё вытерпит, а тут я вижу сопли, которые зимой и так бы уплыли к бобрам, — прокомментировал Валерий Галашин.

Между тем в компании «Ярдормост», которая занимается ремонтом, сказали, что подали заявление об акте вандализма в полицию. Также дорожники просят ярославцев, которые что-либо знают о происшествии, сообщить им.

Если вы что-то знаете об этом происшествии, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (29)

6 ноя 2019 в 13:39

Бордюрный камень устанавливается на бетон на утрамбованную подушку,заливается бетоном и с боков.Оторвать его невозможно без техники.Эти "дорожники" опять сделали халтуру,а денег хотят взять как за нормальную работу.Видать местные жители не желают потом спотыкаться за отваливающиеся бордюры,установленные этими горе-строителями и вежливо "попросили" сделать всё как положено по СНиПам. Правильно сделали сознательные граждане,что в отличие от мэрских работничков не принимают дерьмо.

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6 ноя 2019 в 13:26

Это дорожники вандалы

Иван
6 ноя 2019 в 14:04

Как сроки были сорваны, так из воздуха появились козлы отпущения -"вандалы". Смешно, вроде взрослые люди эти ремонтники..или нет?