Виновница ДТП в Ярославле скрылась за границей. Но её там нашли

Два года искали виновницу ДТП в Ярославле, которое случилось в 2017 году. 37-летняя владелица чёрного «Рено» должна была возместить материальный ущерб пострадавшему мужчине. С неё требовали 177 тысяч рублей по решению суда.

— Виновнице ограничили право выезда за рубеж, объявили в розыск её автомобиль, который, как выяснилось позже, она отдала другу. По её просьбе он скрывал машину, — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области. — Сама должница, зная об имеющемся запрете на выезд за рубеж, покинула территорию Российской Федерации через Белоруссию.