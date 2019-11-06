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Виновница ДТП в Ярославле скрылась за границей. Но её там нашли

Женщина причинила ущерб пострадавшему на сотни тысяч рублей

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Авария случилась на этой машине

Авария случилась на этой машине

Два года искали виновницу ДТП в Ярославле, которое случилось в 2017 году. 37-летняя владелица чёрного «Рено» должна была возместить материальный ущерб пострадавшему мужчине. С неё требовали 177 тысяч рублей по решению суда. 

— Виновнице ограничили право выезда за рубеж, объявили в розыск её автомобиль, который, как выяснилось позже, она отдала другу. По её просьбе он скрывал машину, — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области. — Сама должница, зная об имеющемся запрете на выезд за рубеж, покинула территорию Российской Федерации через Белоруссию.

Приставы арестовали машину, которую собираются продать на торгах, чтобы возместить ущерб пострадавшему в ДТП по вине женщины. 

На прошлой неделе приставы закрыли ресторан известной гостиницы, после обеда в котором отравились десятки студентов. 

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