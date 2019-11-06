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Умерла на месте: в Ярославле на проспекте Дзержинского сбили 21-летнюю девушку

Первая информация о происшествии

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В Ярославле под колесами автомобиля погибла девушка

В Ярославле под колесами автомобиля погибла девушка

В Ярославле на проспекте Дзержинского насмерть сбили 21-летнюю девушку. ДТП произошло в ночь на 6 ноября — около 0 часов 45 минут у дома № 59.

— По предварительной информации, на пешехода наехал автомобиль «Рено» под управлением 46-летнего мужчины, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии. Пока непонятно, девушка переходила дорогу по переходу или нет. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранним утром 6 ноября в Рыбинске столкнулись легковушка и микроавтобус. Есть пострадавшие.

Если вы что-то знаете об этом происшествии, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (16)

не равнодушный
6 ноя 2019 в 11:46

а что показал видеорегистратор в авто ? и камеры уличного наблюдения, а какая то трагическая полуновость.

Дмитрий
6 ноя 2019 в 13:35

в районе дома 59 переход с кнопкой сама виновата

Гость
6 ноя 2019 в 11:46

давно нужно приравнять причинение вреда машиной к умышленному убийству.