Есть пострадавшие: на окружной дороге легковушка выбила с дороги микроавтобус

6 ноября на окружной дороге в Рыбинске произошло ДТП между «Рено-Логаном» и микроавтобусом «Фольксваген». Машины столкнулись около шести часов утра на перекрёстке окружной с улицей Ошурковской.
Виновником аварии приехавший патруль ГИБДД записал 65-летнего водителя «Рено-Логана», который ехал по окружной в сторону Ярославля.
— На перекрестке неравнозначных дорог водитель неправильно выбрал скорость, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
За рулём «Фольксвагена» ехал 60-летний мужчина, его машину вынесло с дороги на обочину. У легковушки помята передняя часть, нарушившего водителя увезли на скорой.