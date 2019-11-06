Есть пострадавшие: на окружной дороге легковушка выбила с дороги микроавтобус

6 ноября на окружной дороге в Рыбинске произошло ДТП между «Рено-Логаном» и микроавтобусом «Фольксваген». Машины столкнулись около шести часов утра на перекрёстке окружной с улицей Ошурковской.

Виновником аварии приехавший патруль ГИБДД записал 65-летнего водителя «Рено-Логана», который ехал по окружной в сторону Ярославля.