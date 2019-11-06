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Есть пострадавшие: на окружной дороге легковушка выбила с дороги микроавтобус

Авария случилась ранним утром в Рыбинске

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«Рено» выбил с дороги микроавтобус&nbsp;

«Рено» выбил с дороги микроавтобус 

6 ноября на окружной дороге в Рыбинске произошло ДТП между «Рено-Логаном» и микроавтобусом «Фольксваген». Машины столкнулись около шести часов утра на перекрёстке окружной с улицей Ошурковской. 

Виновником аварии приехавший патруль ГИБДД записал 65-летнего водителя «Рено-Логана», который ехал по окружной в сторону Ярославля. 

Пострадал водитель легковушки

Пострадал водитель легковушки

— На перекрестке неравнозначных дорог водитель неправильно выбрал скорость, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области. 

За рулём «Фольксвагена» ехал 60-летний мужчина, его машину вынесло с дороги на обочину. У легковушки помята передняя часть, нарушившего водителя увезли на скорой. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

не равнодушный
6 ноя 2019 в 11:55

обращаюсь ко всем диванным экспертам —ездить надо а не летать , это касается и молодых и со стажем водителей

Евген
6 ноя 2019 в 10:03

А этот, второй, на автобусе, 60 лет, с каким стажем вождения, не предусмотрел ситуацию, не избежал аварии.
Интересно послушать мнение эксперта безаварийной езды. Как надо было поступить?

Евген
6 ноя 2019 в 10:00

Есть тут один "гость", друг ГАИ, примерного возраста, но на VAG-е, каждый раз утверждает, что молодёжь в аварии попадает, да неопытная.
Дедулик, у этого то 65-летнего, с какого года стаж, автобус не заметить?