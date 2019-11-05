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Сигнал о ЧП поступил из торгового центра «Альтаир» в Ярославле: в МЧС сообщили, что произошло

Спасатели мигом примчались к зданию, как только там сработал сигнал о тревоге

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К торговому центру приехало несколько бригад из ближайшей пожарно-спасательной части

К торговому центру приехало несколько бригад из ближайшей пожарно-спасательной части

Сегодня в Ярославле в торгово-развлекательном центре «Альтаир» сработал сигнал о тревоге. Данные тут же поступили в МЧС и на место примчалось несколько бригад из пожарно-спасательной части.

— Выяснилось, что это была ложная тревога, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Сигнализация сработала, но никакой опасности не было.

Сотрудники МЧС и администрация торгового центра приняли решение не эвакуировать людей из здания.

Когда в «Альтаире» подобным образом сработала сигнализация этим летом, то люди эвакуировались из торгового центра сами. Эвакуация в торговых центрах, школах, на вокзалах и других социальных объектах в последнее время, к сожалению, не редкость.

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