«Нуждается в медицинской помощи»: под Ярославлем ищут дедушку с тростью

В Ярославском районе полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда ищут 80-летнего Вячеслава Сидорова, который вчера ушёл из дома в деревне Васильевское и не вернулся. До сих пор ничего не известно о том, где он может находиться. Родственники очень переживают за него. Говорят, что он нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.



— Мужчине на вид 80 лет, рост — 176 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые короткостриженные, — сообщили приметы пропавшего волонтёры отряда «Центр-Спас». — При ходьбе сутулится, передвигается с тростью. Был одет в чёрную вязанную шапку, куртку чёрного цвета, серо-голубой свитер, чёрное трико, и синие дутики на белой подошве.

