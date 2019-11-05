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«Нуждается в медицинской помощи»: под Ярославлем ищут дедушку с тростью

Волонтёры поискового отряда рассказали подробности случившегося

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80-летний Вячеслав Сидоров ушёл вчера из дома и не вернулся

80-летний Вячеслав Сидоров ушёл вчера из дома и не вернулся

В Ярославском районе полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда ищут 80-летнего Вячеслава Сидорова, который вчера ушёл из дома в деревне Васильевское и не вернулся. До сих пор ничего не известно о том, где он может находиться. Родственники очень переживают за него. Говорят, что он нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

— Мужчине на вид 80 лет, рост — 176 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые короткостриженные, — сообщили приметы пропавшего волонтёры отряда «Центр-Спас». — При ходьбе сутулится, передвигается с тростью. Был одет в чёрную вязанную шапку, куртку чёрного цвета, серо-голубой свитер, чёрное трико, и синие дутики на белой подошве.

Всех, кто знает, где находится пропавший дедушка, или как-то может помочь в его поисках, волонтёры просят позвонить в полицию по номеру (4852) 20-11-10 или к ним на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 30-19-112.

Кто знает, сколько историй в жизни могли закончиться печально, если бы людям, попавшим в беду, не пришли на помощь. Что бы там ни говорили, что ярославцы злые, — это лишь стереотип. На самом деле у нас очень отзывчивые люди. И этому есть доказательства! Вот лишь пять историй, которые доказывают: вместе мы можем многое!

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