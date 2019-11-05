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Происшествия

Не сумел выбраться из огня: в Рыбинске во время пожара в котельной погиб мужчина

Подробности ЧП в Ярославской области

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Сейчас на месте ЧП в Рыбинске работают криминалисты

Сейчас на месте ЧП в Рыбинске работают криминалисты

Сегодня около 7 часов утра в Рыбинске произошёл пожар в котельной, которая находится на Бурлацкой улице в микрорайоне Слип. 

Пожарные тушили огонь больше часа.

— По предварительным данным, произошло возгорание оборудования, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Когда сотрудники МЧС разбирали здание, нашли тело мужчины. Им оказался 55-летний оператор котельной, который не сумел выбраться из огня.

Следователи СУ СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку. На месте происшествия работают криминалисты. Причины возгорания выясняются.

— Также совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос о необходимости установки модульной котельной на месте ЧП для своевременного подключения к теплоисточнику жителей четырёх домов, — рассказал изданию «Рыбинский дневник» заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

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