Не сумел выбраться из огня: в Рыбинске во время пожара в котельной погиб мужчина

Сегодня около 7 часов утра в Рыбинске произошёл пожар в котельной, которая находится на Бурлацкой улице в микрорайоне Слип.
Пожарные тушили огонь больше часа.
— По предварительным данным, произошло возгорание оборудования, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Когда сотрудники МЧС разбирали здание, нашли тело мужчины. Им оказался 55-летний оператор котельной, который не сумел выбраться из огня.
Следователи СУ СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку. На месте происшествия работают криминалисты. Причины возгорания выясняются.
— Также совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос о необходимости установки модульной котельной на месте ЧП для своевременного подключения к теплоисточнику жителей четырёх домов, — рассказал изданию «Рыбинский дневник» заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.