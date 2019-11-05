Не сумел выбраться из огня: в Рыбинске во время пожара в котельной погиб мужчина

Сейчас на месте ЧП в Рыбинске работают криминалисты

Сегодня около 7 часов утра в Рыбинске произошёл пожар в котельной, которая находится на Бурлацкой улице в микрорайоне Слип.

Пожарные тушили огонь больше часа.



— По предварительным данным, произошло возгорание оборудования, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Когда сотрудники МЧС разбирали здание, нашли тело мужчины. Им оказался 55-летний оператор котельной, который не сумел выбраться из огня.



Следователи СУ СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку. На месте происшествия работают криминалисты. Причины возгорания выясняются.

