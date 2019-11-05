В Ярославском районе женщину переехали две легковушки и грузовик: нужна помощь в опознании

По предварительной информации, женщина шла по неосвещенному участку дороги вне населенного пункта. И попала под колеса автомобиля «Шкода-Рапид», за рулем которого находился 34-летний водитель. После того как пострадавшая упала, по ней проехала «Лада-Гранта», которой управлял 28-летний мужчина, и грузовик «Фредлайнер» под управлением 58-летнего водителя.

Страшное происшествие случилось в Ярославском районе Ярославской области вечером 4 ноября. На женщину-пешехода поочередно наехали три автомобиля. ДТП произошло в 22 часа 15 минут на 24-м километре костромской дороги.

— В результате ДТП женщина-пешеход погибла на месте происшествия, — констатировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Странно, но погибшей еще никто не хватился. Личность ее до сих пор не установлена. Правоохранители просят помощи ярославцев в опознании погибшей. Ее приметы: на вид около 40 лет, рост около 160 см, нормального телосложения. На женщине были черные спортивные брюки с тремя красными полосами, кофта с черно-оранжевым тигровым принтом и черная куртка.



Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении личности погибшей, позвоните в полицию по телефонам: 30-10-10, 32-88-13, 78-49-22, 78-49-25 или 02 с сотового 102.

