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В Ярославском районе женщину переехали две легковушки и грузовик: нужна помощь в опознании

Личность погибшей до сих пор не установлена

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По предварительной информации, женщина шла по неосвещенному участку дороги вне населенного пункта

По предварительной информации, женщина шла по неосвещенному участку дороги вне населенного пункта

Страшное происшествие случилось в Ярославском районе Ярославской области вечером 4 ноября. На женщину-пешехода поочередно наехали три автомобиля. ДТП произошло в 22 часа 15 минут на 24-м километре костромской дороги.

По предварительной информации, женщина шла по неосвещенному участку дороги вне населенного пункта. И попала под колеса автомобиля «Шкода-Рапид», за рулем которого находился 34-летний водитель. После того как пострадавшая упала, по ней проехала «Лада-Гранта», которой управлял 28-летний мужчина, и грузовик «Фредлайнер» под управлением 58-летнего водителя.

— В результате ДТП женщина-пешеход погибла на месте происшествия, — констатировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Странно, но погибшей еще никто не хватился. Личность ее до сих пор не установлена. Правоохранители просят помощи ярославцев в опознании погибшей. Ее приметы: на вид около 40 лет, рост около 160 см, нормального телосложения. На женщине были черные спортивные брюки с тремя красными полосами, кофта с черно-оранжевым тигровым принтом и черная куртка.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении личности погибшей, позвоните в полицию по телефонам: 30-10-10, 32-88-13, 78-49-22, 78-49-25 или 02 с сотового 102.

Если вы что-то знаете об этом происшествии и можете рассказать, как все было, свяжитесь с нашей редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку Вконтакте https://vk.com/news76 или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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ДТПЯрославский район

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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
5 ноя 2019 в 10:56

Рапид ехала 3 машиной, эта новость фейк

гость
5 ноя 2019 в 10:43

спортсменка

гость
5 ноя 2019 в 10:27

Бомжиха ?