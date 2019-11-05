Расстреляли собаку, Державин и Корнелюк отказались выступать в Ярославле: топ новостей за выходные

1
Игорь Корнелюк и Андрей Державин отказались приезжать в Ярославль
Ретродискотека в Ярославле обернулась скандалом. Сразу два хедлайнера концерта не приехали на выступление — это певцы Андрей Державин и Игорь Корнелюк. И они объяснили это, записав обращение к фанатам.
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Под Ярославлем ради забавы расстреляли пса
Истекающий кровью пёс приполз домой к хозяину. Оказалось, в него стреляли в упор. Помогать животному кинулись посторонние люди. В каком сейчас состоянии собака, мы написали в отдельной новости.
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В Ярославле из окна многоэтажки выпала студентка
Стали известны подробности трагедии от друзей 20-летней студентки, которые были в тот вечер с ней.
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Под Ярославлем полицейский насмерть сбил пешехода
В Ярославском районе около поселка Дорожного произошло ДТП — автомобиль Audi A3 сбил пешехода. Как стало известно 76.RU, за рулем иномарки в момент ДТП сидел оперативник уголовного розыска отдела полиции по Пресненскому району Москвы.