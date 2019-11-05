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Расстреляли собаку, Державин и Корнелюк отказались выступать в Ярославле: топ новостей за выходные

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Расстреляли собаку, Державин и Корнелюк отказались выступать в Ярославле: топ новостей за выходные

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Длинные выходные были богатыми на события&nbsp;

Длинные выходные были богатыми на события 

За три дня выходных успело произойти много событий. Не все из них радостные, к сожалению. Если вы так здорово отдыхали, что пропустили все новости, то эта рубрика для вас: что произошло в Ярославле и области за последние дни. 

1

Игорь Корнелюк и Андрей Державин отказались приезжать в Ярославль

Теперь певцы не хотят приезжать к нам большой компанией

Теперь певцы не хотят приезжать к нам большой компанией

Ретродискотека в Ярославле обернулась скандалом. Сразу два хедлайнера концерта не приехали на выступление — это певцы Андрей Державин и Игорь Корнелюк. И они объяснили это, записав обращение к фанатам

2

Под Ярославлем ради забавы расстреляли пса

Псу Раму было очень плохо

Псу Раму было очень плохо

Истекающий кровью пёс приполз домой к хозяину. Оказалось, в него стреляли в упор. Помогать животному кинулись посторонние люди. В каком сейчас состоянии собака, мы написали в отдельной новости

3

В Ярославле из окна многоэтажки выпала студентка

Погибшей девушке было всего 20 лет

Погибшей девушке было всего 20 лет

Стали известны подробности трагедии от друзей 20-летней студентки, которые были в тот вечер с ней.

4

Под Ярославлем полицейский насмерть сбил пешехода

В деталях ДТП разбираются специалисты

В деталях ДТП разбираются специалисты

В Ярославском районе около поселка Дорожного произошло ДТП — автомобиль Audi A3 сбил пешехода. Как стало известно 76.RU, за рулем иномарки в момент ДТП сидел оперативник уголовного розыска отдела полиции по Пресненскому району Москвы.

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