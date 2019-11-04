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Происшествия

Подлетели и упали: в соцсетях оправдывают водителя, сбившего сразу двух человек на переходе

Авария случилась в Рыбинске на Волжской набережной. Видео

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Пешеходы кубарем перелетели через автомобиль&nbsp;

Пешеходы кубарем перелетели через автомобиль 

В сети развернулись споры вокруг ДТП, которое случилось в Рыбинске 1 ноября. На Волжской набережной рядом с дворцом спорта «Полет» водитель на «Киа-Спектра» сбил сразу двоих пешеходов на переходе. 

Появилось видео аварии, на котором видно, как двое людей шли по переходу. Одна из машин остановилась пропустить молодых людей, другая, не сбавляя скорости, сшибла их. Один из пострадавших сразу вскочил и побежал на помощь к другу, который подняться самостоятельно не смог.

Большинство участников дискуссий в соцсетях защищают водителя. Мол, погода плохая, пешеходов не видно.

— Очень сложно разглядеть пешехода в темных шмотках. Пешеходы, убедитесь, что вас заметили и пропускают! Ведь водителю дадут два года поселения и он дальше будет ездить, а вы уже можете стать инвалидом или уйти на тот свет, — высказался Виталий Маркин. 

— Водитель всегда неправ, только и для пешеходов есть правила! Убедиться, что с обеих сторон машины остановились, хотя бы для своей же безопасности, а не идти трындеть и смотреть себе под нос или идти с видом «я же прав», — пишет Оля Малова.

— Переходить дорогу надо аккуратнее, во-первых, убедиться, что пропускают, — считает Ольга Крюкова.

Не все так категоричны. Другие защищают пешеходов, которые ничего не нарушили, судя по видео.

— В такую погоду надо проползать мимо пешеходки. Не видно ни черта, — комментирует Алексей Сергеев. 

— Мне кажется, водитель их видел. Стоп-знаки чуть не от светофора стоят. «Спектра» без АБС, резина летняя, скорость большая. И всё, — считает Михаил Виноградов. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

Арина
4 ноя 2019 в 11:52

Много чего писали,вплоть до того ,чтоб все пешеходы кругом ходили в светоотражающих жилетах, что водитель типа плохо видит и т.д. Не оправдываю! Сел за руль- потенциальный убийца. Значит смотри в оба. Если слепой, кто ж тебе права тогда дал?? Если переходит дорогу пешеход и "тормозит", то водители некоторые начинают беситься, мол чего как черепаха тащишься и т.д. Водители, которые никого не уважают, кроме себя и своего крутого ведра, не пропускают скорую, встают прямо к подъезду , что не пройти даже, водители, которые поставят свою помойку выхлопной трубой к окну, заведут и уходят, а выхлоп в квартиру идёт, задохнуться можно. Ставьте к своему окну! Надоело это уже. Убил человека и ездим снова, как ни в чем не бывало. Конечно ужесточить нужно. Права отобрать. Лет на 10. Или совсем лишить права управлять авто. И не надо комментариев, что с каждым может случиться. Вот чтоб не случалось.

Гость
4 ноя 2019 в 16:01

Какое может быть здесь оправдание?! В зоне перехода отличное освещение, это же прекрасно видно. Тормозить начал за метр до пешиков. Ну явно торчал в телефоне или ещё чем занимался. С болтавнёй по телефону вообще бесят, у всех неотложные разговоры, именно с начала движения или во время него. Причём, у большего числа, в авто разного рода громкая связь! Если кайфуете от своей мобилы прикладывайте к другому месту, соблюдайте ПДД.

Гость
4 ноя 2019 в 11:37

Нужно увеличивать срок уголовную ответственность. От пяти до пятнадцати лет за сбитого на переходе пешехода. Тогда начнут ездить аккуратно.