Подлетели и упали: в соцсетях оправдывают водителя, сбившего сразу двух человек на переходе

В сети развернулись споры вокруг ДТП, которое случилось в Рыбинске 1 ноября. На Волжской набережной рядом с дворцом спорта «Полет» водитель на «Киа-Спектра» сбил сразу двоих пешеходов на переходе.
Появилось видео аварии, на котором видно, как двое людей шли по переходу. Одна из машин остановилась пропустить молодых людей, другая, не сбавляя скорости, сшибла их. Один из пострадавших сразу вскочил и побежал на помощь к другу, который подняться самостоятельно не смог.
Большинство участников дискуссий в соцсетях защищают водителя. Мол, погода плохая, пешеходов не видно.
— Очень сложно разглядеть пешехода в темных шмотках. Пешеходы, убедитесь, что вас заметили и пропускают! Ведь водителю дадут два года поселения и он дальше будет ездить, а вы уже можете стать инвалидом или уйти на тот свет, — высказался Виталий Маркин.
— Водитель всегда неправ, только и для пешеходов есть правила! Убедиться, что с обеих сторон машины остановились, хотя бы для своей же безопасности, а не идти трындеть и смотреть себе под нос или идти с видом «я же прав», — пишет Оля Малова.
— Переходить дорогу надо аккуратнее, во-первых, убедиться, что пропускают, — считает Ольга Крюкова.
Не все так категоричны. Другие защищают пешеходов, которые ничего не нарушили, судя по видео.
— В такую погоду надо проползать мимо пешеходки. Не видно ни черта, — комментирует Алексей Сергеев.
— Мне кажется, водитель их видел. Стоп-знаки чуть не от светофора стоят. «Спектра» без АБС, резина летняя, скорость большая. И всё, — считает Михаил Виноградов.