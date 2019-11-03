«Люди хуже зверей». Под Ярославлем расстреляли собаку: реакция соцсетей

История с собакой, которую расстреляли в деревне под Ярославлем, вызвала у читателей много эмоций. И мнения по поводу того, кто виноват в случившемся, разнятся.
Публикуем разные точки зрения, собранные в комментариях под публикацией и в нашей группе во «ВКонтакте».
— Вот когда на вас или на ваших детей нападет такая добрая собачка, тогда вы навряд ли свои варежки раскроете в ее защиту, — пишет Павел Зорин.
— В первую очередь виноват сам владелец собаки, отпустил ее на самовыгул. А причины, по которым в нее стреляли, могут быть разными, — рассуждает Сергей Канатьев.
— Люди хуже зверей. Скорейшего выздоровления собакену! — пишет Елена Аникина.
— Если пес без хозяина, без намордника, то он представляет угрозу. И ругать человека, стрелявшего в пса, просто неправильно. А может, спас ребёнка? Завели собаку — контролируйте и отвечайте перед законом. Не можете — не заводите, — пишет Гость 2.
— Цепной пес просто не может быть добрым и ласковым. Собаки, посаженные на цепь, звереют. И вполне может быть, что собака, гуляя одна, набросилась на охотника, но не рассчитала. В смысле не на того напала, — предполагает Гость.
— Ненавижу охоту и охотников. Если ты смелый и хочешь адреналина, то, как в старину, с ножом и рогатиной иди на медведя. Если этого мало, иди в армию и просись в горячие точки. Там тебе и адреналин, и настреляешься, если успеешь пальнуть, — пишет читатель под ником Бен Ладен.
Полуторагодовалого пса по кличке Рам подстрелили в деревне в 20 километрах от Ярославля. Хозяин дома, живущий в пустующей деревне, выпустил собаку погулять. Домой Рам приполз, оставляя кровавый след, — в собаку выпустили пулю. После случившегося волонтеры и задетые этой историей люди бросились на помощь несчастному псу и отвезли его в клинику.