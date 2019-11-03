«Люди хуже зверей». Под Ярославлем расстреляли собаку: реакция соцсетей

История с собакой, которую расстреляли в деревне под Ярославлем, вызвала у читателей много эмоций. И мнения по поводу того, кто виноват в случившемся, разнятся.

Публикуем разные точки зрения, собранные в комментариях под публикацией и в нашей группе во «ВКонтакте».

— Вот когда на вас или на ваших детей нападет такая добрая собачка, тогда вы навряд ли свои варежки раскроете в ее защиту, — пишет Павел Зорин.

— В первую очередь виноват сам владелец собаки, отпустил ее на самовыгул. А причины, по которым в нее стреляли, могут быть разными, — рассуждает Сергей Канатьев.