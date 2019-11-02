«У нее случилась истерика»: подруга выпавшей с девятого этажа студентки рассказала, как всё было

Погибшей девушке было всего 20 лет Фото: Екатерина Лещенкова, страничка погибшей девушки во «ВКонтакте»

В Ярославле 30 октября 20-летняя студентка педуниверситета выпала с девятого этажа. Трагедия произошла на улице Корабельной во Фрунзенском районе около 10 часов утра. Когда скорая увозила пострадавшую в больницу, та была еще жива. Но спасти ее медикам не удалось. От полученных травм девушка скончалась в тот же день. На 2 ноября назначены ее похороны. Родные девушки не могут найти себе места от горя, теряются в догадках, что могло произойти в той квартире.

На связь с редакцией 76.RU вышла подруга погибшей студентки, которая снимает эту самую квартиру со своим другом. Она была там в тот момент, когда произошло несчастье.



— Она пришла к нам в гости, у нас сидела небольшая компания. Все было спокойно. В какой-то момент я пошла переодеться в свою комнату и вдруг мой друг приводит ее ко мне в истерике. Она плакала. Мы не могли понять, с чего. Может, просто выпившая была. Я начала ее успокаивать. Мы знали, что она астматик и ей нельзя нервничать. Но наши уговоры не помогали. Она начала задыхаться. Вызвали скорую. Врачи сказали, что якобы никакого приступа астмы нет, обычная истерика. Но в конце концов предложили поехать в больницу. Но она еще больше испугалась, кричала, что никуда не хочет ехать, написала отказ. Они ей что-то вкололи и уехали. Она поуспокоилась, я ее уложила в кровать, сказала, чтобы попыталась уснуть. Предупредила, что сейчас выйду ненадолго, а потом вернусь к ней. Она уже спокойно лежала, вроде бы все хорошо было. Я вышла на кухню. Там ребята сидели, нервничали. Вдруг слышим хлопок балконной двери. Друг выглянул и закричал, что она упала с балкона. Мы сразу позвонили в скорую. Я чуть с ума не сошла. Выбежали на улицу, она лежала на спине, крутила головой и пыталась разговаривать. Но говорила нечленораздельно, мы не могли ничего понять. Скорая ее увезла, нас не взяли, сказали — через час звоните, узнавайте. Мы сидели ждали. Где-то в час нам сообщили, что умерла, — рассказала девушка.



Момент падения ребята не видели. Говорят, сами с тех пор не могут успокоиться и гадают, что произошло на балконе.



Здесь нашли упавшую студентку Фото: Екатеринна Лещенкова