Вынесло в угол дома: появилось видео ДТП на проспекте Толбухина

Весь пятничный вечер ярославцы обсуждали, как могла случиться авария на проспекте Толбухина — там внедорожник столкнулся с машиной похоронной службы. Кто из водителей нарушил правила? Заспорили.

— Чтобы не было вопросов, — написала в группе Ярослаdль LIVE Оксана Балина и выложила видео аварии. Кадры сняты из служебной машины.

Очевидцы говорят, что водитель внедорожника в реанимации.

Авария случилась в пятницу вечером, 1 ноября. В результате ДТП, по данным МЧС, пострадали два человека.