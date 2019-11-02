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Происшествия

Вынесло в угол дома: появилось видео ДТП на проспекте Толбухина

Аварию в Ярославле сняли из кабины авто

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Весь пятничный вечер ярославцы обсуждали, как могла случиться авария на проспекте Толбухина — там внедорожник столкнулся с машиной похоронной службы. Кто из водителей нарушил правила? Заспорили.

— Чтобы не было вопросов, — написала в группе Ярослаdль LIVE Оксана Балина и выложила видео аварии. Кадры сняты из служебной машины.

Очевидцы говорят, что водитель внедорожника в реанимации.

Авария случилась в пятницу вечером, 1 ноября. В результате ДТП, по данным МЧС, пострадали два человека.

Видео: Оксана Балина, Ярославль LIVE

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
2 ноя 2019 в 09:09

Минивэн и виноват. Не пропустил машину.

Гость
2 ноя 2019 в 08:52

Что-то мне подсказывает, что светофор сейчас затрут, окажется виновен минивен.