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В Ярославле эвакуировали школу № 33

Дети в лёгких тапочках стояли на морозе

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Детей вывели на улицу на первом уроке

Детей вывели на улицу на первом уроке

Сегодня в Ярославле сработала пожарная сигнализация в центральной школе № 33 на улице Собинова. Эвакуировали всех учеников и персонал. 

— Мы стоим на улице в сменке, холодно, — вёл онлайн-трансляцию один из учеников школы в соцсетях. 

Ребята пробыли на улице около получаса, пропустив первый урок. В здание школы приехали пожарные. Задымление шло из кабинета труда, где сегодня трудились ученицы. 

Причина эвакуации школы оказалась в том, что у девочек пригорела еда, на дым отреагировала система пожарной безопасности. К моменту, когда спасатели приехали на место, горящий обед уже остыл. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Катя
1 ноя 2019 в 22:11

Ахахаххаза. Около получаса... Там как минимум минут 10 от силы прошло. Да, неприятно в школьной обуви по снегу, и без куртки холодно. Но я рада, что в 33 школе такие ответственные учителя, и они могут сориентировать учеников в любой сложной ситуации, вывели быстро. И самое главное, что все обошлась. Кстати, часть учеников смогла спокойно одеться, да и сами сотрудники говорили, чтобы накинули куртки, и помогали тем, кто на улице оказался без верхней одежды. Главное, что все хорошо обошлось

1 ноя 2019 в 21:28

Нечего тарахтеть, когда на плите готовится еда!