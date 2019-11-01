В Ярославле эвакуировали школу № 33

Сегодня в Ярославле сработала пожарная сигнализация в центральной школе № 33 на улице Собинова. Эвакуировали всех учеников и персонал.

— Мы стоим на улице в сменке, холодно, — вёл онлайн-трансляцию один из учеников школы в соцсетях.

Ребята пробыли на улице около получаса, пропустив первый урок. В здание школы приехали пожарные. Задымление шло из кабинета труда, где сегодня трудились ученицы.

Причина эвакуации школы оказалась в том, что у девочек пригорела еда, на дым отреагировала система пожарной безопасности. К моменту, когда спасатели приехали на место, горящий обед уже остыл.