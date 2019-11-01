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Эксклюзив

«Просила забрать её из квартиры»: подробности гибели 20-летней студентки в Ярославле

Девушку нашли под окнами девятиэтажки

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В Ярославле 20-летняя девушка погибла, упав с лоджии 9-го этажа

В Ярославле 20-летняя девушка погибла, упав с лоджии 9-го этажа

— Это случилось около 10 часов утра. Я была дома и услышала с улицы истошный крик: «Помогите! Человек с балкона упал!» Выглянула в окно, а там на земле лежит девушка в желтой куртке и джинсах, лицом вверх, не двигается. Над ней склонился молодой человек. Рядом еще один парень был и девушка-блондинка, с синими кончиками на волосах. Я побежала вызывать скорую помощь, но там мне сказали, что вызов на этот адрес уже был. Вскоре приехали врачи и забрали девушку, — рассказала жительница дома на Корабельной улице в Ярославле, где 30 октября с балкона 9-го этажа выпала 20-летняя девушка.

Спасти пострадавшую не удалось. Девушка скончалась по дороге в больницу. В доме до сих пор обсуждают эти страшные события. Погибшая девушка здесь не жила. Приходила в гости к друзьям.

— Всё случилось в квартире, которую снимают какие-то студенты. В ночь на 30 октября там, похоже, была вечеринка. Молодежь шумела. Соседи, которые живут рядом, слышали, что какая-то девушка кричала, плакала. Похоже было, как будто у человека нервный срыв был, — говорят в подъезде.

Но как произошла сама трагедия, никто толком не знает.

Здесь лежала упавшая с высоты девушка

Здесь лежала упавшая с высоты девушка

Родные погибшей девушки убиты горем. На 2 ноября назначены похороны.

— Девочка не могла сама. Она была добрая, нежная, любила детей и животных. Поступила в институт, хотела быть психологом. Друзьям доверяла и была очень отзывчивой. Сейчас в соцсетях много обидных откликов. Совершенно незнакомые люди пишут, что она была наркоманкой. Это не так. Следов наркотиков в ее крови экспертиза не показала, только немного алкоголя, — рассказала 76.RU родственница погибшей девушки.

Также женщина говорит, что, по ее данным, девушка ночью перед гибелью звонила и писала нескольким знакомым, просила ее забрать из той квартиры.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи следственного управления СК России по Ярославской области.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

Соседи говорят, что накануне ночью в квартире была тусовка

Соседи говорят, что накануне ночью в квартире была тусовка

Напомним, 1 ноября на улице Машиностроителей несколько часов спасали мужчину, стоявшего на краю крыши. 

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происшествиеупала с 9 этажаЯрославль

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КОММЕНТАРИИ (13)

Потерявшийся Дед
1 ноя 2019 в 18:13

Раскрутят дружков, все и прояснится.

гость
1 ноя 2019 в 18:13

Публикация идет под меткой "Эксклюзив". Не стыдно?

Володя
1 ноя 2019 в 18:11

Снимают квартиры и пьянствуют там по ночам. У меня такие же "девочки-студентки" живут рядом. Счас вроде поутихли после звонка хозяевам.