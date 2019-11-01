«Просила забрать её из квартиры»: подробности гибели 20-летней студентки в Ярославле

— Это случилось около 10 часов утра. Я была дома и услышала с улицы истошный крик: «Помогите! Человек с балкона упал!» Выглянула в окно, а там на земле лежит девушка в желтой куртке и джинсах, лицом вверх, не двигается. Над ней склонился молодой человек. Рядом еще один парень был и девушка-блондинка, с синими кончиками на волосах. Я побежала вызывать скорую помощь, но там мне сказали, что вызов на этот адрес уже был. Вскоре приехали врачи и забрали девушку, — рассказала жительница дома на Корабельной улице в Ярославле, где 30 октября с балкона 9-го этажа выпала 20-летняя девушка.

Спасти пострадавшую не удалось. Девушка скончалась по дороге в больницу. В доме до сих пор обсуждают эти страшные события. Погибшая девушка здесь не жила. Приходила в гости к друзьям.



— Всё случилось в квартире, которую снимают какие-то студенты. В ночь на 30 октября там, похоже, была вечеринка. Молодежь шумела. Соседи, которые живут рядом, слышали, что какая-то девушка кричала, плакала. Похоже было, как будто у человека нервный срыв был, — говорят в подъезде.



Но как произошла сама трагедия, никто толком не знает.