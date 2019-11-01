«Просила забрать её из квартиры»: подробности гибели 20-летней студентки в Ярославле

— Это случилось около 10 часов утра. Я была дома и услышала с улицы истошный крик: «Помогите! Человек с балкона упал!» Выглянула в окно, а там на земле лежит девушка в желтой куртке и джинсах, лицом вверх, не двигается. Над ней склонился молодой человек. Рядом еще один парень был и девушка-блондинка, с синими кончиками на волосах. Я побежала вызывать скорую помощь, но там мне сказали, что вызов на этот адрес уже был. Вскоре приехали врачи и забрали девушку, — рассказала жительница дома на Корабельной улице в Ярославле, где 30 октября с балкона 9-го этажа выпала 20-летняя девушка.
Спасти пострадавшую не удалось. Девушка скончалась по дороге в больницу. В доме до сих пор обсуждают эти страшные события. Погибшая девушка здесь не жила. Приходила в гости к друзьям.
— Всё случилось в квартире, которую снимают какие-то студенты. В ночь на 30 октября там, похоже, была вечеринка. Молодежь шумела. Соседи, которые живут рядом, слышали, что какая-то девушка кричала, плакала. Похоже было, как будто у человека нервный срыв был, — говорят в подъезде.
Но как произошла сама трагедия, никто толком не знает.
Родные погибшей девушки убиты горем. На 2 ноября назначены похороны.
— Девочка не могла сама. Она была добрая, нежная, любила детей и животных. Поступила в институт, хотела быть психологом. Друзьям доверяла и была очень отзывчивой. Сейчас в соцсетях много обидных откликов. Совершенно незнакомые люди пишут, что она была наркоманкой. Это не так. Следов наркотиков в ее крови экспертиза не показала, только немного алкоголя, — рассказала 76.RU родственница погибшей девушки.
Также женщина говорит, что, по ее данным, девушка ночью перед гибелью звонила и писала нескольким знакомым, просила ее забрать из той квартиры.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи следственного управления СК России по Ярославской области.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, 1 ноября на улице Машиностроителей несколько часов спасали мужчину, стоявшего на краю крыши.