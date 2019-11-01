В Ярославле закрыли популярный ресторан в гостинице, где отравились десятки студентов

Сегодня в Ярославле приостановили работу ресторана в популярной гостинице «Святой Георгий» на Московском проспекте. После посещения этого заведения во время молодёжного форума 60 студентов обратились в больницу с жалобами на пищеварение, 27 человек из них попали в инфекционную больницу.
После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в ресторане готовили с десятком нарушений санитарных правил.
— В помещениях приготовления пищи отсутствовал график генеральных уборок, мясо хранилось без маркировок и при недопустимых температурных режимах, сливочное масло хранилось на металлических разделочных столах, вне холодильных камер. Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний, — рассказали в управлении судебных приставов по Ярославской области, сотрудники которого пришли приостанавливать работу ресторана.
Заведение закрыли на 60 суток по судебному решению. В самой гостинице ситуацию о том, как они будут кормить постояльцев, пока не комментируют.