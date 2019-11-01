В Ярославле закрыли популярный ресторан в гостинице, где отравились десятки студентов

Сегодня в Ярославле приостановили работу ресторана в популярной гостинице «Святой Георгий» на Московском проспекте. После посещения этого заведения во время молодёжного форума 60 студентов обратились в больницу с жалобами на пищеварение, 27 человек из них попали в инфекционную больницу.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в ресторане готовили с десятком нарушений санитарных правил.