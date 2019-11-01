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В Ярославле закрыли популярный ресторан в гостинице, где отравились десятки студентов

Почти 30 человек попали в инфекционную больницу во время форума

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Гостиница не сможет кормить постояльцев в ресторане&nbsp;

Гостиница не сможет кормить постояльцев в ресторане 

Сегодня в Ярославле приостановили работу ресторана в популярной гостинице «Святой Георгий» на Московском проспекте. После посещения этого заведения во время молодёжного форума 60 студентов обратились в больницу с жалобами на пищеварение, 27 человек из них попали в инфекционную больницу

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в ресторане готовили с десятком нарушений санитарных правил.

В ресторане неправильно хранили мясо и масло&nbsp;

В ресторане неправильно хранили мясо и масло 

— В помещениях приготовления пищи отсутствовал график генеральных уборок, мясо хранилось без маркировок и при недопустимых температурных режимах, сливочное масло хранилось на металлических разделочных столах, вне холодильных камер. Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний, — рассказали в управлении судебных приставов по Ярославской области, сотрудники которого пришли приостанавливать работу ресторана. 

Заведение закрыли на 60 суток по судебному решению. В самой гостинице ситуацию о том, как они будут кормить постояльцев, пока не комментируют.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
1 ноя 2019 в 18:28

После 60 суток приставы и роспотребнадзор забудут о всех нарушениях. Можно будет снова людей травить. В СССР были госты, стандарты, ревизии. Проверок, как огня боялись. Сейчас все можно, о предстоящих проверках должны предупредить. Дожились, доперестраивались.

Гость
1 ноя 2019 в 19:53

Этот ресторан на время закрыли, а сколько таких же в Ярославле работают. Лечение следствия, а не причины. Закрывают, проверяют, запрещают, накладывают штрафы... только тогда, когда ситуация выходит из под контроля. До этого тишь да гладь........, всё прекрасно.

Гость
1 ноя 2019 в 17:25

Снести ресторан с лица земли