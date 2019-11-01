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«Вы ничего не понимаете!»: в Ярославле несколько часов спасали мужчину, стоявшего на краю крыши

Что происходит в доме на улице Машиностроителей — в нашем материале

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Мужчина забрался на крышу девятиэтажки

Мужчина забрался на крышу девятиэтажки

Сегодня в Ярославле около дома на проспекте Машиностроителей — машины полиции и скорой. С крыши пытались снять молодого мужчину. По краю крыши он ходил несколько часов. На месте работают психолог, трое полицейских. Здесь же — родные мужчины. Все они тоже поднялись на крышу, чтобы поговорить с ним. 

По краю мужчина ходил несколько часов.

— А ведь его не сразу и заметили, — говорят очевидцы.

Жители двора с тревогой смотрели наверх и пытались помочь.

За соседа переживал весь двор

За соседа переживал весь двор

— Парень, жизнь прекрасна! — кричали снизу.

Мужчина с крыши крикнул: 

— Вы ничего не понимаете!

Переговоры шли долго. К счастью, мужчина в итоге слез с крыши и вышел в сопровождении психолога и полиции.

У мужчины семейные проблемы

У мужчины семейные проблемы

Видео: Дария Тушина

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
1 ноя 2019 в 15:15

От Российской жизни многие готовы наложить на себя руки. К сожалению с ворьём у власти у народа нет перспектив, нет будущего.

Потерявшийся Дед
1 ноя 2019 в 15:27

Жизнь прекрасна - кричали люди с низу, вы не чего не понимаете отвечал он.

1 ноя 2019 в 15:00

Как он туда пробрался? Опять УК не обеспечила недоступность доступа на доступную крышу. Наверняка ещё и покрытие мембранное попортил!