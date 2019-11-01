«Вы ничего не понимаете!»: в Ярославле несколько часов спасали мужчину, стоявшего на краю крыши

Сегодня в Ярославле около дома на проспекте Машиностроителей — машины полиции и скорой. С крыши пытались снять молодого мужчину. По краю крыши он ходил несколько часов. На месте работают психолог, трое полицейских. Здесь же — родные мужчины. Все они тоже поднялись на крышу, чтобы поговорить с ним.



По краю мужчина ходил несколько часов.



— А ведь его не сразу и заметили, — говорят очевидцы.

Жители двора с тревогой смотрели наверх и пытались помочь.