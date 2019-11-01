«Вы ничего не понимаете!»: в Ярославле несколько часов спасали мужчину, стоявшего на краю крыши

Сегодня в Ярославле около дома на проспекте Машиностроителей — машины полиции и скорой. С крыши пытались снять молодого мужчину. По краю крыши он ходил несколько часов. На месте работают психолог, трое полицейских. Здесь же — родные мужчины. Все они тоже поднялись на крышу, чтобы поговорить с ним.
По краю мужчина ходил несколько часов.
— А ведь его не сразу и заметили, — говорят очевидцы.
Жители двора с тревогой смотрели наверх и пытались помочь.
— Парень, жизнь прекрасна! — кричали снизу.
Мужчина с крыши крикнул:
— Вы ничего не понимаете!
Переговоры шли долго. К счастью, мужчина в итоге слез с крыши и вышел в сопровождении психолога и полиции.
Видео: Дария Тушина