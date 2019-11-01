В авариях бьются автобусы, трамвай, КАМАЗ: день жёстких ДТП в Ярославле. Хроника

Сегодня в Ярославле (по данным на 13:30) произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта. Публикуем хронику происшествий:
- 07:43. Автобус 78-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем на Республиканском проезде. Пострадавших в ДТП не зарегистрировано;
- 08:32. На пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой произошло столкновение автобуса 11-го маршрута и легкового автомобиля. Обошлось без пострадавших;
- 08:34. В ДТП автобуса 78-го маршрута и легкового автомобиля пострадали четыре человека (видео). Двоих из них медики скорой помощи увезли с места происшествия в больницу имени Соловьёва. Одну девушку врачи отправили на стационарное лечение, второго пассажира — на амбулаторное. Также травмы получили две девушки из автомобиля;
- 09:30. Зарегистрировано столкновение трамвая 5-го маршрута и грузового автомобиля КАМАЗ. Никто из людей не пострадал. Из-за аварии трамваи
№ 5и 7 при следовании из Брагино в центр города были закольцованы у трамвайного депо. Сейчас движение восстановлено.
Как стало известно порталу 76.RU, сегодня в больницы Ярославля обратились пятеро человек, которые пострадали в ДТП. Кроме того, в травмпункты попали около 50 человек, получивших травмы из-за гололёда. Ещё столько же человек по этой же причине обратились к врачам вчера.
Тяжёлая обстановка на дорогах в Ярославле почти везде. Утром Заволжский район встал в трёхкилометровую пробку.