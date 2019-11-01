В авариях бьются автобусы, трамвай, КАМАЗ: день жёстких ДТП в Ярославле. Хроника

Два автобуса 78-го маршрута угодили в ДТП в одном месте с разницей в несколько минут

Сегодня в Ярославле (по данным на 13:30) произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта. Публикуем хронику происшествий:

Как стало известно порталу 76.RU, сегодня в больницы Ярославля обратились пятеро человек, которые пострадали в ДТП. Кроме того, в травмпункты попали около 50 человек, получивших травмы из-за гололёда. Ещё столько же человек по этой же причине обратились к врачам вчера.

