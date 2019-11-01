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В авариях бьются автобусы, трамвай, КАМАЗ: день жёстких ДТП в Ярославле. Хроника

Медики сообщили о состоянии пострадавших пассажиров общественного транспорта в Ярославле

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Два автобуса 78-го маршрута угодили в ДТП в одном месте с разницей в несколько минут

Два автобуса 78-го маршрута угодили в ДТП в одном месте с разницей в несколько минут

Сегодня в Ярославле (по данным на 13:30) произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта. Публикуем хронику происшествий:

  • 07:43. Автобус 78-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем на Республиканском проезде. Пострадавших в ДТП не зарегистрировано;
  • 08:32. На пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой произошло столкновение автобуса 11-го маршрута и легкового автомобиля. Обошлось без пострадавших;
  • 08:34. В ДТП автобуса 78-го маршрута и легкового автомобиля пострадали четыре человека (видео). Двоих из них медики скорой помощи увезли с места происшествия в больницу имени Соловьёва. Одну девушку врачи отправили на стационарное лечение, второго пассажира — на амбулаторное. Также травмы получили две девушки из автомобиля;
  • 09:30. Зарегистрировано столкновение трамвая 5-го маршрута и грузового автомобиля КАМАЗ. Никто из людей не пострадал. Из-за аварии трамваи № 5 и 7 при следовании из Брагино в центр города были закольцованы у трамвайного депо. Сейчас движение восстановлено.

Как стало известно порталу 76.RU, сегодня в больницы Ярославля обратились пятеро человек, которые пострадали в ДТП. Кроме того, в травмпункты попали около 50 человек, получивших травмы из-за гололёда. Ещё столько же человек по этой же причине обратились к врачам вчера.

Тяжёлая обстановка на дорогах в Ярославле почти везде. Утром Заволжский район встал в трёхкилометровую пробку.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Евген
1 ноя 2019 в 14:54

Не, так хуже, грозовой лучше.

пессимист
1 ноя 2019 в 14:49

Снега выпало с гулькин нос, а на дорогах уже наледь, да особо умные резину зимнюю берегут. Результат может быть только один.

Евген
1 ноя 2019 в 14:13

КАМАЗ реально грозовой, на трамвай полез.