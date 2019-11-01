В ДТП с тремя машинами в Ярославле пострадали трое человек

Три автомобиля не поделили дорогу на улице Наумова в Ярославле

31 октября около 16 часов в Ярославле на улице Наумова столкнулись три автомобиля.



— По предварительной информации, сначала произошло столкновение «Дэу-Нексии» и «Рено-Сандеро». После этого «Дэу-Нексия» врезалась в «Санг-Йонг», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.



В итоге пострадали водитель и пассажир «Дэу-Нексии», а также водитель «Рено». Всех троих мужчин осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.



Проверка по факту ДТП продолжается.



Напомним, 1 ноября произошло сразу несколько ДТП с общественным транспортом.