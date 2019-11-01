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В Ярославле произошло несколько ДТП с общественным транспортом: состояние пострадавших

Медики рассказали о людях, попавших в больницы из-за аварий и гололёда

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ДТП с участием общественного транспорта произошли в разных районах Ярославля

ДТП с участием общественного транспорта произошли в разных районах Ярославля

В Ярославле произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. На Республиканском проезде в ДТП попали два пассажирских автобуса 78-го маршрута и две легковушки. Известно, что травмы получили две девушки, которые ехали в одной из иномарок, а также четыре пассажира автобусов.

— Двух пассажиров автобуса медики бригады скорой медицинской помощи увезли в больницу, — сообщили изданию 76.RU в больнице имени Соловьёва. — После осмотра одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, а другую женщину оставили на стационарное лечение.

Видео: Алексей Кирьянов и «Подслушано в Ярославле» / vk.com

Сегодня произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. Хроника.

Ещё одно ДТП произошло на Московском проспекте вчера. Там в районе остановки у железнодорожного вокзала столкнулись два пазика: один ехал по 71-му маршруту, другой — по 176-му. Здесь, по предварительным данным, серьёзных травм люди не получили.

Как стало известно порталу 76.RU, сегодня в больницы Ярославля обратились пятеро человек, которые пострадали в ДТП. Кроме того, в травмпункты попали около 50 человек, получивших травмы из-за гололёда. Ещё столько же человек по этой же причине обратились к врачам вчера.

Тяжёлая обстановка на дорогах в Ярославле почти везде. Утром Заволжский район встал в трёхкилометровую пробку.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
1 ноя 2019 в 13:57

Там из багажника не резина зимняя, случайно, торчит?