В Ярославле произошло несколько ДТП с общественным транспортом: состояние пострадавших

— Двух пассажиров автобуса медики бригады скорой медицинской помощи увезли в больницу, — сообщили изданию 76.RU в больнице имени Соловьёва. — После осмотра одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, а другую женщину оставили на стационарное лечение.

В Ярославле произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. На Республиканском проезде в ДТП попали два пассажирских автобуса 78-го маршрута и две легковушки. Известно, что травмы получили две девушки, которые ехали в одной из иномарок, а также четыре пассажира автобусов.

Сегодня произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. Хроника.

Ещё одно ДТП произошло на Московском проспекте вчера. Там в районе остановки у железнодорожного вокзала столкнулись два пазика: один ехал по 71-му маршруту, другой — по 176-му. Здесь, по предварительным данным, серьёзных травм люди не получили.



Как стало известно порталу 76.RU, сегодня в больницы Ярославля обратились пятеро человек, которые пострадали в ДТП. Кроме того, в травмпункты попали около 50 человек, получивших травмы из-за гололёда. Ещё столько же человек по этой же причине обратились к врачам вчера.



Тяжёлая обстановка на дорогах в Ярославле почти везде. Утром Заволжский район встал в трёхкилометровую пробку.