На скорости вылетел на встречку: водитель, насмерть задавивший велосипедиста, пойдёт под суд

В Ярославле полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП на Шевелюхе.

Авария произошла 11 июня в Заволжском районе. 38-летний мужчина на ВАЗ-2115 задавил велосипедиста. 72-летний велосипедист тогда скончался на месте.

Следователи во всём разобрались.

— Водитель автомобиля, совершая обгон транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. При этом скорость движения автомобиля превышала разрешенную. Велосипедист двигался по встречной полосе, не нарушая Правил дорожного движения, — сделали вывод в полиции.