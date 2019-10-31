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На скорости вылетел на встречку: водитель, насмерть задавивший велосипедиста, пойдёт под суд

Ярославская полиция разобралась в подробностях ДТП на Шевелюхе

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ДТП случилось летом

ДТП случилось летом

В Ярославле полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП на Шевелюхе.

Авария произошла 11 июня в Заволжском районе. 38-летний мужчина на ВАЗ-2115 задавил велосипедиста. 72-летний велосипедист тогда скончался на месте. 

Следователи во всём разобрались.

— Водитель автомобиля, совершая обгон транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. При этом скорость движения автомобиля превышала разрешенную. Велосипедист двигался по встречной полосе, не нарушая Правил дорожного движения, — сделали вывод в полиции.

Теперь водитель пойдёт под суд. Ему грозит срок до пяти лет.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Дмитрий
    31 окт 2019 в 10:23

    как можно двигаться по встречной полосе не нарушая правил?

    Гость
    31 окт 2019 в 11:53

    Фотка не та

    Гость
    31 окт 2019 в 09:58

    Это он до обочины встречки выехал что ли?