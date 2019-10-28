«Скоро здесь всё провалится»: в центре Ярославля разгребают последствия опасного потопа

После потопа на Депутатской улице остались трещины в дороге и кучи песка

На месте потопа в центре Ярославля сейчас работают коммунальщики. Они осматривают место происшествия: выясняют, кто виноват и что теперь с этим делать.



— Произошла авария на сетях водоканала, воду перекрыли, — сообщили изданию 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

