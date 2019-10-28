«Скоро здесь всё провалится»: в центре Ярославля разгребают последствия опасного потопа

На месте потопа в центре Ярославля сейчас работают коммунальщики. Они осматривают место происшествия: выясняют, кто виноват и что теперь с этим делать.
— Произошла авария на сетях водоканала, воду перекрыли, — сообщили изданию 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сейчас ведутся работы по устранению аварии.
Очевидцы коммунальной аварии сообщают, что вода утекла, но дорога уже испорчена напрочь.
— Ходят какие-то мужики и пытаются найти владельцев оставшихся припаркованных машин, — сообщают читатели 76.RU с места ЧП. — После потопа остались кучи песка и гигантские трещины в дороге. Ремонтники тихо говорят, что скоро здесь всё провалится.
Вода по улице Депутатской разлилась сегодня после коммунальной аварии. Очевидцы сообщили, что есть риск обрушения. Они до сих пор уверяют, что обвал может произойти и в образовавшуюся яму могут свалиться припаркованные авто.