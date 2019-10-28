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Происшествия

«Скоро здесь всё провалится»: в центре Ярославля разгребают последствия опасного потопа

Читатели 76.RU сообщают с места ЧП, что там сейчас творится

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После потопа на Депутатской улице остались трещины в дороге и кучи песка

После потопа на Депутатской улице остались трещины в дороге и кучи песка

На месте потопа в центре Ярославля сейчас работают коммунальщики. Они осматривают место происшествия: выясняют, кто виноват и что теперь с этим делать.

— Произошла авария на сетях водоканала, воду перекрыли, — сообщили изданию 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

Как сообщили очевидцы, сначала по проезжей части хлынула грязная вода, а потом потекла чистая. Сейчас воду уже перекрыли

Очевидцы коммунальной аварии сообщают, что вода утекла, но дорога уже испорчена напрочь.

— Ходят какие-то мужики и пытаются найти владельцев оставшихся припаркованных машин, — сообщают читатели 76.RU с места ЧП. — После потопа остались кучи песка и гигантские трещины в дороге. Ремонтники тихо говорят, что скоро здесь всё провалится.

Улица Депутатская пару часов назад была залита водой

Улица Депутатская пару часов назад была залита водой

Вода по улице Депутатской разлилась сегодня после коммунальной аварии. Очевидцы сообщили, что есть риск обрушения. Они до сих пор уверяют, что обвал может произойти и в образовавшуюся яму могут свалиться припаркованные авто.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Потерявшийся Дед
    28 окт 2019 в 13:42

    Все застраховано, на все гарантия!

    Гость
    28 окт 2019 в 13:30

    Если владельцам машин пофиг на свои автомобили, вы то что тревожитесь.