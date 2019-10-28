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Видео смертельной аварии в Рыбинске: камеры зафиксировали момент столкновения

В аварии погибла женщина, а молодые люди, которые находились с ней в машине, попали в больницу

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Трое молодых людей, которые находились в&nbsp;«Шевроле», сейчас в больнице&nbsp;

Трое молодых людей, которые находились в «Шевроле», сейчас в больнице 

Страшная авария произошла 27 октября в Рыбинске в микрорайоне Северном. Поздней ночью, в 02:30, на Волжской набережной столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Рено-Логан». За рулем «Шевроле» сидела 37-летняя женщина. Удар при столкновении пришелся на ее сторону. Она погибла, а трое молодых людей, которые тоже в этот момент находились в машине, попали в больницу.

От удара машина перевернулась. Очевидцы рассказывают, что погибшую долго пытались достать из авто

— С ней ехал её старший сын, — рассказывает знакомый погибшей. — Он сейчас находится в реанимации.

На записи камеры наблюдения видно, что «Шевроле» ехал на большой скорости, автомобиль занесло, он боком влетел в машину такси. 

Той же ночью случилась другая авария в Большесельском районе. Там пострадал молодой водитель.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Кукиш
    28 окт 2019 в 13:20

    Часто слышу или читаю от своевременных девушек, люблю покатушки , гонки , быструю езду , быстрые тачки , ну видимо дамы забывают что живут они в городе , где ограничение 60 км в час

    Гость
    28 окт 2019 в 13:07

    37 лет. Жить да жить бы еще... Очень жаль, что люди не ценят жизнь - ни свою, ни чужую (кроме себя могла бы еще и таксиста убить). Берегите себя. Никакие 5 минут, которые вы сэкономите за счет быстрой езды, не заменят жизнь!