Видео смертельной аварии в Рыбинске: камеры зафиксировали момент столкновения

Фото: скрин с видео в Vk.com / «Авто Новости Рыбинск»

Трое молодых людей, которые находились в «Шевроле», сейчас в больнице

Страшная авария произошла 27 октября в Рыбинске в микрорайоне Северном. Поздней ночью, в 02:30, на Волжской набережной столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Рено-Логан» . За рулем «Шевроле» сидела 37-летняя женщина. Удар при столкновении пришелся на ее сторону. Она погибла, а трое молодых людей, которые тоже в этот момент находились в машине, попали в больницу.

От удара машина перевернулась. Очевидцы рассказывают, что погибшую долго пытались достать из авто

— С ней ехал её старший сын, — рассказывает знакомый погибшей. — Он сейчас находится в реанимации.



На записи камеры наблюдения видно, что «Шевроле» ехал на большой скорости, автомобиль занесло, он боком влетел в машину такси.

