«Фонтанировал на несколько метров»: в Ярославле на водопроводе произошла авария

Очевидцы сообщают, что струя воды била на несколько метров вверх

Сегодня ранним утром в Ярославле автомобилисты и пассажиры общественного транспорта обратили внимание на огромный гейзер, который забил из-под земли на проспекте Фрунзе. Это произошло около строящегося здания регионального управления МВД.



— Столб воды фонтанировал на несколько метров вверх, — сообщили очевидцы.

