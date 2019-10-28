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«Фонтанировал на несколько метров»: в Ярославле на водопроводе произошла авария

Публикуем полную хронику разрушений города

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Очевидцы сообщают, что струя воды била на несколько метров вверх

Очевидцы сообщают, что струя воды била на несколько метров вверх

Сегодня ранним утром в Ярославле автомобилисты и пассажиры общественного транспорта обратили внимание на огромный гейзер, который забил из-под земли на проспекте Фрунзе. Это произошло около строящегося здания регионального управления МВД.

— Столб воды фонтанировал на несколько метров вверх, — сообщили очевидцы.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Представители городской власти позже сообщили, что жителям не стоит беспокоиться по этому поводу.

— Сотрудники департамента городского хозяйства выехали на место и уже ликвидировали аварию, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Сегодня в Ярославле случился ещё один потоп в самом центре города. А ещё мы собрали фото и видео ночного урагана в хронику разрушений.

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