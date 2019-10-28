«Фонтанировал на несколько метров»: в Ярославле на водопроводе произошла авария

Сегодня ранним утром в Ярославле автомобилисты и пассажиры общественного транспорта обратили внимание на огромный гейзер, который забил из-под земли на проспекте Фрунзе. Это произошло около строящегося здания регионального управления МВД.
— Столб воды фонтанировал на несколько метров вверх, — сообщили очевидцы.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Представители городской власти позже сообщили, что жителям не стоит беспокоиться по этому поводу.
— Сотрудники департамента городского хозяйства выехали на место и уже ликвидировали аварию, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Сегодня в Ярославле случился ещё один потоп в самом центре города. А ещё мы собрали фото и видео ночного урагана в хронику разрушений.