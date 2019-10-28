«Машины могут провалиться»: из-за потопа в центре Ярославля вздулся асфальт

В мэрии и водоканале пока не могут сказать, что произошло на Депутатской улице

— Мы уже получили сообщение о ЧП и едем на место происшествия, — сообщили в диспетчерской Ярославльводоканала.

Сегодня утром в центре Ярославля затопило проезжую часть на Депутатской улице. Горожане сообщают, что там накануне делали трубы.

Рабочим предприятия ещё только предстоит разобраться с тем, что там происходит. А сотрудники расположенных на Депутатской улице офисов переживают, что может быть уже поздно.



— Асфальт вздулся, может произойти обвал, — считают они. — В образовавшуюся яму могут провалиться припаркованные машины.