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Происшествия

«Машины могут провалиться»: из-за потопа в центре Ярославля вздулся асфальт

Что сейчас творится на затопленной Депутатской улице

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В мэрии и водоканале пока не могут сказать, что произошло на Депутатской улице

В мэрии и водоканале пока не могут сказать, что произошло на Депутатской улице

Сегодня утром в центре Ярославля затопило проезжую часть на Депутатской улице. Горожане сообщают, что там накануне делали трубы.

— Мы уже получили сообщение о ЧП и едем на место происшествия, — сообщили в диспетчерской Ярославльводоканала.

Видео: Александр Кудряшов

Рабочим предприятия ещё только предстоит разобраться с тем, что там происходит. А сотрудники расположенных на Депутатской улице офисов переживают, что может быть уже поздно.

— Асфальт вздулся, может произойти обвал, — считают они. — В образовавшуюся яму могут провалиться припаркованные машины.

Сотрудники офисов на Депутатской говорят, что на месте потопа вздулся асфальт

Сотрудники офисов на Депутатской говорят, что на месте потопа вздулся асфальт

Сегодня в Ярославле повсюду полная разруха. Город переживает последствия ночного урагана. Подробности, фото и видео — в нашей хронике.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Гость
    28 окт 2019 в 11:31

    Кто еще хочет похвалить мэра ? Вся его работа это кувыркаться на турниках и на праздники ходить , не мэр а тамада какой то

    Потерявшийся Дед
    28 окт 2019 в 12:10

    Хватит хулить мэра, ибо любая власть от бога, он дарован нам с выше, примите это в сердце своем! Алилуйя говорю я вам! Изыди сатана из горожан пустобрехов!

    Багира
    28 окт 2019 в 12:13

    А мэр то при чем ? Если все на соплях китайских держится ?))) И не только в Ярославле ..