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Пассажирам предоставят питание: из-за непогоды в Ярославской области произошла задержка поездов

По предварительным данным, ЧП затронуло работу 11 составов

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В Ярославской области из-за урагана задерживаются поезда

В Ярославской области из-за урагана задерживаются поезда

В ночь на 28 октября шквалистый ветер оборвал контактную сеть и линии связи на ряде участков Северной железной дороги. Из-за этого в Ярославской и Вологодской областях случились остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов.

— На участках Ярославль — Александров, Рыбинск — Сонково и Вологда — Данилов по состоянию на 8 часов задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда, — сообщили в пресс-службе СЖД.

В частности, задерживаются поезда: № 46 Санкт-Петербург — Иваново; № 348 Санкт-Петербург — Уфа; № 148 Москва — Кострома; № 42 Москва — Воркута; № 100 Москва — Владивосток; № 337 Самара — Санкт-Петербург; № 147 Кострома — Москва; № 125 Череповец — Москва; № 41 Воркута — Москва; № 107 Вологда — Москва; № 99 Владивосток — Москва. Задержаны пригородные поезда в Ярославской области: № 6278 Ярославль-Главный — Иваново; № 6574 Пищалкино — Рыбинск; № 6225 Данилов — Телищево.

— Пассажирам составов, задержанных более чем на 4 часа, будет предоставлено питание. На СЖД создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Сформированы аварийные ремонтные бригады, они приступили к восстановительным работам, — уточнили в СЖД.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8 800 775–0000, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов».

Кроме того, из-за урагана почти целый район Ярославля остался без света и тепла.

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