Пассажирам предоставят питание: из-за непогоды в Ярославской области произошла задержка поездов

В ночь на 28 октября шквалистый ветер оборвал контактную сеть и линии связи на ряде участков Северной железной дороги. Из-за этого в Ярославской и Вологодской областях случились остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов.



— На участках Ярославль — Александров, Рыбинск — Сонково и Вологда — Данилов по состоянию на 8 часов задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда, — сообщили в пресс-службе СЖД.

