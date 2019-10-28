Пассажирам предоставят питание: из-за непогоды в Ярославской области произошла задержка поездов

В ночь на 28 октября шквалистый ветер оборвал контактную сеть и линии связи на ряде участков Северной железной дороги. Из-за этого в Ярославской и Вологодской областях случились остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов.
— На участках Ярославль — Александров, Рыбинск — Сонково и Вологда — Данилов по состоянию на 8 часов задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда, — сообщили в пресс-службе СЖД.
В частности, задерживаются поезда:
— Пассажирам составов, задержанных более чем на 4 часа, будет предоставлено питание. На СЖД создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Сформированы аварийные ремонтные бригады, они приступили к восстановительным работам, — уточнили в СЖД.
Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону
Кроме того, из-за урагана почти целый район Ярославля остался без света и тепла.