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«Удар был такой, думали стена дома обрушилась»: на проспекте Фрунзе внедорожник влетел в грузовик

Подробности аварии в Ярославле

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Внедорожник ехал на скорости, явно превышающей 60 километров в час

Внедорожник ехал на скорости, явно превышающей 60 километров в час

Сегодня днём на проспекте Фрунзе у дома 71а внедорожник влетел в грузовик, водитель иномарки чудом остался жив. 

По словам местных жителей, водитель гнал на высокой скорости и часто маневрировал из ряда в ряд, чтобы быстрее проехать проспект. 

Местные говорят, что в этом месте часто стоит фура в правом ряду. И по вечерам её плохо видно

Местные говорят, что в этом месте часто стоит фура в правом ряду. И по вечерам её плохо видно

— Грузовик стоял в правом ряду. Его стала объезжать фура по среднему ряду. А ехавшая сзади иномарка в среднем ряду около 120 километров в час, чтобы не въехать в фуру, стала обгонять по правому ряду. Он не увидел грузовик, и вот результат! — рассказала Катя Карпанина. 

— Причём, он ни грамма не тормозил; был удар, думали, со стройки стена упала, а нет, — прокомментировал Дмитрий Шабалин. 

Скорая увезла водителя внедорожника, машину которого настолько изуродовало, что она вряд ли подлежит восстановлению. 

Ещё одно жестокое ДТП произошло минувшей ночью в Рыбинске: компания молодёжи на «Шевроле» влетела в машину такси, девушка-водитель погибла на месте

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    bkmz
    27 окт 2019 в 17:57

    Давно Tiguan внедорожником то стал?