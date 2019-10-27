«Удар был такой, думали стена дома обрушилась»: на проспекте Фрунзе внедорожник влетел в грузовик

Внедорожник ехал на скорости, явно превышающей 60 километров в час

По словам местных жителей, водитель гнал на высокой скорости и часто маневрировал из ряда в ряд, чтобы быстрее проехать проспект.

Сегодня днём на проспекте Фрунзе у дома 71а внедорожник влетел в грузовик, водитель иномарки чудом остался жив.

Местные говорят, что в этом месте часто стоит фура в правом ряду. И по вечерам её плохо видно

— Грузовик стоял в правом ряду. Его стала объезжать фура по среднему ряду. А ехавшая сзади иномарка в среднем ряду около 120 километров в час, чтобы не въехать в фуру, стала обгонять по правому ряду. Он не увидел грузовик, и вот результат! — рассказала Катя Карпанина.

— Причём, он ни грамма не тормозил; был удар, думали, со стройки стена упала, а нет, — прокомментировал Дмитрий Шабалин.

Скорая увезла водителя внедорожника, машину которого настолько изуродовало, что она вряд ли подлежит восстановлению.