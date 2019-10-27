«Удар был такой, думали стена дома обрушилась»: на проспекте Фрунзе внедорожник влетел в грузовик

Сегодня днём на проспекте Фрунзе у дома 71а внедорожник влетел в грузовик, водитель иномарки чудом остался жив.
По словам местных жителей, водитель гнал на высокой скорости и часто маневрировал из ряда в ряд, чтобы быстрее проехать проспект.
— Грузовик стоял в правом ряду. Его стала объезжать фура по среднему ряду. А ехавшая сзади иномарка в среднем ряду около 120 километров в час, чтобы не въехать в фуру, стала обгонять по правому ряду. Он не увидел грузовик, и вот результат! — рассказала Катя Карпанина.
— Причём, он ни грамма не тормозил; был удар, думали, со стройки стена упала, а нет, — прокомментировал Дмитрий Шабалин.
Скорая увезла водителя внедорожника, машину которого настолько изуродовало, что она вряд ли подлежит восстановлению.
Ещё одно жестокое ДТП произошло минувшей ночью в Рыбинске: компания молодёжи на «Шевроле» влетела в машину такси, девушка-водитель погибла на месте.