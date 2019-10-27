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«Хороший мальчик»: в Ярославле уже третий день ищут пропавшего школьника

Где подростка видели в последний раз

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Мальчик ушел из дома в Брагино

Мальчик ушел из дома в Брагино

В Ярославле уже третий день ищут пропавшего 17-летнего школьника Аваза Адыгезалова. Мальчик пропал в Брагино.

— Ушёл из дома в Дзержинском районе 25 октября и с тех пор его местонахождение не установлено, — пишут волонтеры поискового отряда «ЯрСпас».

Склонности в побегам из дома у школьника вроде бы не было.

— Хороший мальчик, — написала в соцсетях мама одноклассника Аваза.

Приметы школьника: рост — 180 см, худощавый. Был одет во всё черное и с чёрным рюкзаком. На куртке были полоски.

Если вы видели школьника, позвоните волонтёрам — 8-910-964-08-38.

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