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Ярославца собираются выселить из трехкомнатной квартиры из-за долгов перед коллегами

С мужчиной работают судебные приставы

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Приставы дали ярославцу возможность рассчитаться с долгами, но, если он этого не сделает, выселят из квартиры

Приставы дали ярославцу возможность рассчитаться с долгами, но, если он этого не сделает, выселят из квартиры

В Ярославле 34-летнего мужчину хотят выселить из трехкомнатной квартиры в новом доме в Брагино за долги перед коллегами. Об этом рассказали в региональной службе судебных приставов. По данным сотрудников ведомства, житель города задолжал знакомым и организациям около 5 миллионов рублей.

— Судебные приставы предупредили мужчину, что в случае неуплаты долга на его имущество будет наложен арест. Но, несмотря на это, он не спешил расплачиваться по счетам. В связи с чем был наложен арест на квартиру должника площадью 109,5 кв. м, — сообщили в УФССП по Ярославской области.

В случае если должник продолжит уклоняться от исполнения судебных решений, его имущество выставят на аукцион.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Иван
    26 окт 2019 в 21:26

    При социализме в СССР квартиры бесплатно давали,а при "оскале капитализма" отбирают!
    Получается ,что тот строй был лучше,а наша страна деградирует!