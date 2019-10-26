Ярославца собираются выселить из трехкомнатной квартиры из-за долгов перед коллегами

Приставы дали ярославцу возможность рассчитаться с долгами, но, если он этого не сделает, выселят из квартиры

В Ярославле 34-летнего мужчину хотят выселить из трехкомнатной квартиры в новом доме в Брагино за долги перед коллегами. Об этом рассказали в региональной службе судебных приставов. По данным сотрудников ведомства, житель города задолжал знакомым и организациям около 5 миллионов рублей.

— Судебные приставы предупредили мужчину, что в случае неуплаты долга на его имущество будет наложен арест. Но, несмотря на это, он не спешил расплачиваться по счетам. В связи с чем был наложен арест на квартиру должника площадью 109,5 кв. м, — сообщили в УФССП по Ярославской области.