В Ярославле из-за пробки пожарная машина поехала по трамвайным рельсам. Видео

Жители Брагино в Ярославле в шоке от того, что им еще минимум две недели ждать окончания дорожных работ на Тутаевском шоссе. И, соответственно, стоять в адских пробках. Впрочем, дело не только в комфорте. Вечером в пятницу, 25 октября, затор на улице Блюхера был таким плотным, что не проехать было даже спецтехнике.
— В шестом часу вечера стою в привычной пробке, и вдруг пронизывающий звук пожарной сирены. Обе полосы заняты. Машинам деться просто некуда. В итоге пожарная свернула на трамвайные пути и поехала прямо по ним. Хорошо, что в это время трамвая не было! — рассказала жительница Дзержинского района Елена Васильева.
Автор видео: Елена Васильева
Пожарная проехала по рельсам от улицы Колесовой до пересечения Блюхера с Урицкого и только там смогла свернуть на дорогу. К счастью, трагедии не произошло. В МЧС сообщили, что пожарные ехали на вызов, но на месте выяснилось, что огня нет — только задымление.
Напомним, открыть Тутаевское шоссе для проезда должны были 1 ноября. Но 25 октября мэрия объявила, что из-за непредвиденных проблем с подземными сетями работы затягиваются.