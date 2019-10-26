В Ярославле из-за пробки пожарная машина поехала по трамвайным рельсам. Видео

Жители Брагино в Ярославле в шоке от того, что им еще минимум две недели ждать окончания дорожных работ на Тутаевском шоссе. И, соответственно, стоять в адских пробках. Впрочем, дело не только в комфорте. Вечером в пятницу, 25 октября, затор на улице Блюхера был таким плотным, что не проехать было даже спецтехнике.



— В шестом часу вечера стою в привычной пробке, и вдруг пронизывающий звук пожарной сирены. Обе полосы заняты. Машинам деться просто некуда. В итоге пожарная свернула на трамвайные пути и поехала прямо по ним. Хорошо, что в это время трамвая не было! — рассказала жительница Дзержинского района Елена Васильева.