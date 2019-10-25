В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли

В поселке Горном Забайкальского края солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны добавляет, что жизни раненых ничего не угрожает.



— 25 октября около 18:20 по местному времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести, — приводит агентство сообщение Минобороны РФ.