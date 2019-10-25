25 октября пятница
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.86
eur 71.14

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.86
eur 71.14

Все новости

Все новости
Происшествия
Срочно

В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли

У военного случился нервный срыв на фоне личных проблем

Поделиться

697
1 Обсудить
При стрельбе пострадали еще двое солдат

При стрельбе пострадали еще двое солдат

В поселке Горном Забайкальского края солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны добавляет, что жизни раненых ничего не угрожает.

— 25 октября около 18:20 по местному времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести, — приводит агентство сообщение Минобороны РФ.

По данным «Чита.ру», военнослужащий открыл огонь при смене караула. Он жив. Травмирован мужчина или нет, не сообщается, его личность также не раскрывается. Стрелок служил в части всего четыре месяца, сообщает телеграм-канал «База». Среди его жертв — два офицера, два контрактника, личности остальных устанавливаются. По неподтвержденным официально данным, военнослужащий целился солдатам в головы, а раненых добивал контрольным выстрелом.

В часть, где произошло ЧП, вылетела комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-полковником Андреем Картаполовым. Военные предполагают, что причиной срыва могли стать личные проблемы, точную причину установит следствие.

По данным «Википедии», в поселке Горном базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада и сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 290-й общевойсковой армии Восточного военного округа. На вооружении бригады находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

ТЕКСТ

ТЕГИ

ЧП в армиистрельба

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    25 окт 2019 в 16:01

    В приложении под новостью показывает 95 комментариев,в Забайкалье наверное вовсю комментируют.Так это Ярославское СМИ или сетевое как Магнит или Макдональдс?