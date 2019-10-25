В Забайкалье солдат расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли

В поселке Горном Забайкальского края солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны добавляет, что жизни раненых ничего не угрожает.
— 25 октября около 18:20 по местному времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести, — приводит агентство сообщение Минобороны РФ.
По данным «Чита.ру», военнослужащий открыл огонь при смене караула. Он жив. Травмирован мужчина или нет, не сообщается, его личность также не раскрывается. Стрелок служил в части всего четыре месяца, сообщает телеграм-канал «База». Среди его жертв — два офицера, два контрактника, личности остальных устанавливаются. По неподтвержденным официально данным, военнослужащий целился солдатам в головы, а раненых добивал контрольным выстрелом.
В часть, где произошло ЧП, вылетела комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра генерал-полковником Андреем Картаполовым. Военные предполагают, что причиной срыва могли стать личные проблемы, точную причину установит следствие.
По данным «Википедии», в поселке Горном базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада и сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 290-й общевойсковой армии Восточного военного округа. На вооружении бригады находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».