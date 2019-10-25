Были переломы из-за падения с высоты: врачи рассказали, как пытались спасти пострадавшую при пожаре

Сегодня главный врач Соловьёвской больницы в Ярославле встретился с журналистами, чтобы рассказать, как медики пытались спасти женщину, пострадавшую при пожаре в Ростове.



52-летняя жительница дома на Ленинской, 13, где случился страшный пожар, выпрыгнула из окна, спасаясь от пламени. Это и сыграло роковую роль…



— У неё были множественные переломы из-за падения с высоты, — рассказал главврач Соловьёвки Игорь Виноградов. — Пациентка поступила к нам в прошлую субботу с политравмами, в крайне тяжелом состоянии. Мы проводили в том числе и противошоковую терапию, но, несмотря на все усилия врачей, наступил летальный исход.

