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Пожар в Ростове

Были переломы из-за падения с высоты: врачи рассказали, как пытались спасти пострадавшую при пожаре

Новые подробности трагедии в Ростове Великом в Ярославской области

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Женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от огня

Женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от огня

Сегодня главный врач Соловьёвской больницы в Ярославле встретился с журналистами, чтобы рассказать, как медики пытались спасти женщину, пострадавшую при пожаре в Ростове.

52-летняя жительница дома на Ленинской, 13, где случился страшный пожар, выпрыгнула из окна, спасаясь от пламени. Это и сыграло роковую роль…

— У неё были множественные переломы из-за падения с высоты, — рассказал главврач Соловьёвки Игорь Виноградов. — Пациентка поступила к нам в прошлую субботу с политравмами, в крайне тяжелом состоянии. Мы проводили в том числе и противошоковую терапию, но, несмотря на все усилия врачей, наступил летальный исход.

Таким образом, количество жертв трагедии в Ростове увеличилось до восьми.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли восемь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Мужчине грозит пожизненное. Хронология событий из зала суда

Хроника трагедии.

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