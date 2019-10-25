Были переломы из-за падения с высоты: врачи рассказали, как пытались спасти пострадавшую при пожаре

Сегодня главный врач Соловьёвской больницы в Ярославле встретился с журналистами, чтобы рассказать, как медики пытались спасти женщину, пострадавшую при пожаре в Ростове.
52-летняя жительница дома на Ленинской, 13, где случился страшный пожар, выпрыгнула из окна, спасаясь от пламени. Это и сыграло роковую роль…
— У неё были множественные переломы из-за падения с высоты, — рассказал главврач Соловьёвки Игорь Виноградов. — Пациентка поступила к нам в прошлую субботу с политравмами, в крайне тяжелом состоянии. Мы проводили в том числе и противошоковую терапию, но, несмотря на все усилия врачей, наступил летальный исход.
Таким образом, количество жертв трагедии в Ростове увеличилось до восьми.
Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли восемь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Мужчине грозит пожизненное. Хронология событий из зала суда.