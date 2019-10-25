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«Кругом кричали женщины и дети»: жители загоревшегося дома рассказали, как пережили страшную ночь

В Ярославле случился пожар в подъезде жилого дома

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Весь подъезд выгорел

Весь подъезд выгорел

В ночь на 24 октября в подъезде дома № 23 на улице Панина в Ярославле начался сильный пожар. Едкий дым быстро распространился по всей лестничной клетке и проник в квартиры жильцов. Жители дома рассказали, как пережили страшную ночь. 

— Не дай бог никому такое пережить, уже с жизнью успели попрощаться! — рассказала жительница дома, попросившая не называть её имя. — До сих пор не можем понять, что это вообще такое было. Менее недели назад какой-то выродок поджёг дом в Ростове, только там дом деревянный и выгорел почти весь. У нас обычная панельная пятиэтажка, то и спасло от большого огня. А так почти всё то же самое — камеры на соседней высотке зафиксировали, как какой-то мужик зашёл в подъезд, затем быстро выбежал, и тут же подъезд заволокло дымом. Видимо, бензином облил и поджёг. 

В том, что это был поджог, жильцы дома не сомневаются, говорят, камеры наблюдения сняли, как в первом часу ночи в их подъезд зашёл мужчина и быстро вышел. Через несколько минут после его ухода повалил дым. 

— Что самое страшное, выход оказался нам полностью отрезан, даже с первых этажей люди не успели выбежать, а мы сверху — тем более, — говорят жители горевшего подъезда. — Заволокло всё дымом и в квартире, кое-как выбрались на балконы, но и там уже было тяжело находиться. Девушка с первого этажа с семьёй выбрались через окно, а все остальные были в ловушке. Кругом женщины и дети кричат, плачут, собаки воют и лают, до сих пор от этого крика «Помогите, сделайте хоть что-нибудь!»  страшно делается. А чем люди помогут? Ловить прыгающих — это погубить и их, и себя. Какие-то маты физкультурные кто-то принёс, но они мизерные. Ещё в одной квартире на первом этаже пенсионеры живут, у них решётки на окнах, чудом спаслись просто, слава богу, пожарные быстро приехали. 

Спасатели на вызов приехали и потушили всё быстро, но владельцы квартир говорят, что подъезд всё равно сильно пострадал. 

— Пожарные потушили всё быстро, но подъезд серьёзно пострадал, пластиковые окна на каком-то этаже выбили, а внизу вообще они расплавились, видимо, горело нехило, — рассказала жительница дома. — Нас эвакуировали по лестнице, а потом пожарные в противогазах бегали по квартирам, проверяли, все ли живы. Кто не открывал, выламывали двери. Серьёзно пострадала женщина с четвёртого этажа, у неё сильные ожоги, она выбежала в подъезд, видимо, перепугавшись. 


В МЧС подтверждают — в огне пострадала 53-летняя женщина. 

Сейчас проводят экспертизу — выясняют, что стало причиной такого сильного пожара. Проверку проводит полиция. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    25 окт 2019 в 12:34

    Ура, еще один пожар, теперь неделю статьи писать будут.

    Гость
    25 окт 2019 в 12:01

    Выросло поколение"идиотов" один делает другой оповещает . Прискорбно .

    25 окт 2019 в 12:16

    "— Что самое страшное, выход оказался нам полностью отрезан, даже с первых этажей люди не успели выбежать, а мы сверху — тем более, — говорят жители горевшего подъезда."
    Чем был "отрезан" выход?