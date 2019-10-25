«Кругом кричали женщины и дети»: жители загоревшегося дома рассказали, как пережили страшную ночь

Весь подъезд выгорел Фото: МЧС

В ночь на 24 октября в подъезде дома № 23 на улице Панина в Ярославле начался сильный пожар. Едкий дым быстро распространился по всей лестничной клетке и проник в квартиры жильцов. Жители дома рассказали, как пережили страшную ночь.

— Не дай бог никому такое пережить, уже с жизнью успели попрощаться! — рассказала жительница дома, попросившая не называть её имя. — До сих пор не можем понять, что это вообще такое было. Менее недели назад какой-то выродок поджёг дом в Ростове, только там дом деревянный и выгорел почти весь. У нас обычная панельная пятиэтажка, то и спасло от большого огня. А так почти всё то же самое — камеры на соседней высотке зафиксировали, как какой-то мужик зашёл в подъезд, затем быстро выбежал, и тут же подъезд заволокло дымом. Видимо, бензином облил и поджёг.

В том, что это был поджог, жильцы дома не сомневаются, говорят, камеры наблюдения сняли, как в первом часу ночи в их подъезд зашёл мужчина и быстро вышел. Через несколько минут после его ухода повалил дым.

— Что самое страшное, выход оказался нам полностью отрезан, даже с первых этажей люди не успели выбежать, а мы сверху — тем более, — говорят жители горевшего подъезда. — Заволокло всё дымом и в квартире, кое-как выбрались на балконы, но и там уже было тяжело находиться. Девушка с первого этажа с семьёй выбрались через окно, а все остальные были в ловушке. Кругом женщины и дети кричат, плачут, собаки воют и лают, до сих пор от этого крика «Помогите, сделайте хоть что-нибудь!» страшно делается. А чем люди помогут? Ловить прыгающих — это погубить и их, и себя. Какие-то маты физкультурные кто-то принёс, но они мизерные. Ещё в одной квартире на первом этаже пенсионеры живут, у них решётки на окнах, чудом спаслись просто, слава богу, пожарные быстро приехали. Спасатели на вызов приехали и потушили всё быстро, но владельцы квартир говорят, что подъезд всё равно сильно пострадал.

