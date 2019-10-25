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«Люди пытались выбросить детей с балконов»: подробности пожара на улице Панина в Ярославле

Очевидцы рассказали, как горел дом

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Весь подъезд выгорел

Весь подъезд выгорел

О ночном пожаре в Ярославле на улице Панина рассказали жильцы дома, в котором вспыхнул огонь.

Пожар начался 24 октября в доме № 23. Жильцы считают, что это был поджог.

— На камере видно — ходит мужчина и открывает все подъезды подряд ключом-вездеходом. Наш подъезд открылся — он зашел и быстро вышел. Через некоторое время из подъезда начал валить черный дым! Это было в 12:20, — рассказала Елена Щербанюк, жительница дома.

Женщина описала происходящее:

— Люди кричали, пытались выбросить детей с балкона, просили поймать, но высоко. Я побоялась, что не поймаю — разобьются! Мы выкинули из квартиры детский мат пытались его подложить, чтоб детей на него кидали, но он маленький, промахнуться можно. Пожарные приехали, подъезд потушили. Пока знаю, что сильно обгорела женщина на 4-м этаже.

В МЧС говорят о 53-летней пострадавшей в огне. На фото видно — действительно выгорел подъезд.

Жители дома так описывают мужчину, которого подозревают в поджоге: в серой куртке, коротко острижен, на затылке намечается лысина, лет 30–35.

— Заходил в несколько подъездов (где дверь открылась у подъезда) — загорелось только в нашем. Нашли 2 обгорелые бутылки — внутри немного спирта, горлышко закрыто губкой — её и поджигал! — уверены жильцы.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    tina
    25 окт 2019 в 10:36

    Ужас!!! Только не понимаю зачем сразу выбрасывать детей пытаться?!? Разве не лучше переждать на балконе, где есть чем дышать?

    25 окт 2019 в 11:07

    "на затылке намечается лысина". Это, простите, как?

    гость
    25 окт 2019 в 10:38

    Больше муссируйте эту тему, г-да журналисты, всегда будете с работой