«Люди пытались выбросить детей с балконов»: подробности пожара на улице Панина в Ярославле

О ночном пожаре в Ярославле на улице Панина рассказали жильцы дома, в котором вспыхнул огонь.
Пожар начался 24 октября в доме № 23. Жильцы считают, что это был поджог.
— На камере видно — ходит мужчина и открывает все подъезды подряд ключом-вездеходом. Наш подъезд открылся — он зашел и быстро вышел. Через некоторое время из подъезда начал валить черный дым! Это было в 12:20, — рассказала Елена Щербанюк, жительница дома.
Женщина описала происходящее:
— Люди кричали, пытались выбросить детей с балкона, просили поймать, но высоко. Я побоялась, что не поймаю — разобьются! Мы выкинули из квартиры детский мат пытались его подложить, чтоб детей на него кидали, но он маленький, промахнуться можно. Пожарные приехали, подъезд потушили. Пока знаю, что сильно обгорела женщина на 4-м этаже.
В МЧС говорят о 53-летней пострадавшей в огне. На фото видно — действительно выгорел подъезд.
Жители дома так описывают мужчину, которого подозревают в поджоге: в серой куртке, коротко острижен, на затылке намечается лысина, лет 30–35.
— Заходил в несколько подъездов (где дверь открылась у подъезда) — загорелось только в нашем. Нашли 2 обгорелые бутылки — внутри немного спирта, горлышко закрыто губкой — её и поджигал! — уверены жильцы.