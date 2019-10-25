«Люди пытались выбросить детей с балконов»: подробности пожара на улице Панина в Ярославле

О ночном пожаре в Ярославле на улице Панина рассказали жильцы дома, в котором вспыхнул огонь.

Пожар начался 24 октября в доме № 23. Жильцы считают, что это был поджог.



— На камере видно — ходит мужчина и открывает все подъезды подряд ключом-вездеходом. Наш подъезд открылся — он зашел и быстро вышел. Через некоторое время из подъезда начал валить черный дым! Это было в 12:20, — рассказала Елена Щербанюк, жительница дома.



Женщина описала происходящее:

— Люди кричали, пытались выбросить детей с балкона, просили поймать, но высоко. Я побоялась, что не поймаю — разобьются! Мы выкинули из квартиры детский мат пытались его подложить, чтоб детей на него кидали, но он маленький, промахнуться можно. Пожарные приехали, подъезд потушили. Пока знаю, что сильно обгорела женщина на 4-м этаже.

