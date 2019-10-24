«Её отравили»: ярославец рассказал, как пытался спасти бездомного пса

Он пролежал под окнами домов всю ночь, а утром на него никто даже не обратил внимания Фото: Иван Волков

Ночь со среды на четверг оказалась последней для маленького пса из Теплового переулка, который бегал по Среднему поселку в Ярославле и хотел попасть в добрые руки. Сегодня ночью, по предварительной информации, которую предоставили в ветеринарной клинике, его отравили.

— Я вышел утром из дома, — рассказывает житель одного из домов в Тепловом переулке Иван Волков. — Увидел собаку. У нее были судороги, шла пена изо рта.

Иван рассказал, что сразу вызвал такси, чтобы отвезти пса в клинику.

— Я был с женой, — вспоминает мужчина. — У нее случилась истерика после увиденного. Мы знали эту собаку. Пес был ласковый, всегда подходил, ластился. Он никому не навредил, не делал ничего плохого.



Иван рассказал, что в ветеринарной клинике питомцу сделали укол. Он взвизгнул, но начал дышать. У него были шансы выжить.

— Собака визжала и скулила, когда ей ставили капельницу, — рассказывает Иван. — Но она начала приходить в себя, стала размеренно дышать. Я заплатил за капельницу, за лекарства и надеялся, что пес выживет. В клинике сказали, что он еще совсем молодой. Ему года полтора.

Иван вспоминает те тяжелые минуты ожидания. Пока врачи боролись за жизнь собаки, мужчина вышел на улицу подышать.

— Я просидел в клинике с девяти утра до часу дня, — рассказывает Иван. — Я зашел, и мне сказали, что собака не выжила.

Иван оплатил кремацию.

Как сообщают в клинике, вероятнее всего, это было отравление. Однако чтобы перестраховаться, всё равно будут проведены анализы на бешенство, но Иван думает, что смерть собаки наступила вовсе не из-за болезни.

— Пес гулял с другими собаками, — рассказывает мужчина. — Они здоровые. Ни у кого никаких симптомов не было. Мне очень обидно, что так случилось. Так поступить с живым созданием мог только бессердечный.

