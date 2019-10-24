«Её отравили»: ярославец рассказал, как пытался спасти бездомного пса

Ночь со среды на четверг оказалась последней для маленького пса из Теплового переулка, который бегал по Среднему поселку в Ярославле и хотел попасть в добрые руки. Сегодня ночью, по предварительной информации, которую предоставили в ветеринарной клинике, его отравили.
— Я вышел утром из дома, — рассказывает житель одного из домов в Тепловом переулке Иван Волков. — Увидел собаку. У нее были судороги, шла пена изо рта.
Иван рассказал, что сразу вызвал такси, чтобы отвезти пса в клинику.
— Я был с женой, — вспоминает мужчина. — У нее случилась истерика после увиденного. Мы знали эту собаку. Пес был ласковый, всегда подходил, ластился. Он никому не навредил, не делал ничего плохого.
Иван рассказал, что в ветеринарной клинике питомцу сделали укол. Он взвизгнул, но начал дышать. У него были шансы выжить.
— Собака визжала и скулила, когда ей ставили капельницу, — рассказывает Иван. — Но она начала приходить в себя, стала размеренно дышать. Я заплатил за капельницу, за лекарства и надеялся, что пес выживет. В клинике сказали, что он еще совсем молодой. Ему года полтора.
Иван вспоминает те тяжелые минуты ожидания. Пока врачи боролись за жизнь собаки, мужчина вышел на улицу подышать.
— Я просидел в клинике с девяти утра до часу дня, — рассказывает Иван. — Я зашел, и мне сказали, что собака не выжила.
Иван оплатил кремацию.
Как сообщают в клинике, вероятнее всего, это было отравление. Однако чтобы перестраховаться, всё равно будут проведены анализы на бешенство, но Иван думает, что смерть собаки наступила вовсе не из-за болезни.
— Пес гулял с другими собаками, — рассказывает мужчина. — Они здоровые. Ни у кого никаких симптомов не было. Мне очень обидно, что так случилось. Так поступить с живым созданием мог только бессердечный.
Ситуация напугала всех владельцев собак, ведь догхантеры изобретательны, какими только способами они не избавляются от собак.
Кинолог из Ярославля Екатерина Соколова рассказала о мерах предосторожности перед выгулом своих питомцев.
— Будьте внимательнее, надевайте на собак намордники, носите с собой витамин В6 и в тёмное время суток ходите с фонариком, — попросила девушка. — Берегите своих собак и не проходите мимо бездомных, которым, возможно, нужна ваша помощь!